Wada ni umaknila dopinškega suspenza Rusiji

Manj kot dva meseca pred nogometnim svetovnim prvenstvom v Rusiji Svetovna protidopinška agencija Wada ni umaknila suspenza ruski protidopinški agenciji Rusadi, saj ta ni izpolnila pogojev za ponovno vključitev v boj proti dopingu, so danes sporočili iz Wade.

Po zasedanju izvršnega odbora Wade za zaprtimi vrati je generalni direktor Olivier Niggli potrdil, da ni nobene spremembe pri statusu Rusade. "O ničemer nismo glasovali, ni bilo potrebe ... nič se ni spremenilo," je dejal Niggli.

Wada je že pred časom opozorila Rusijo, da bo njihova protidopinška agencija suspendirana, dokler Rusija ne prizna McLarenovega poročila, ki je razkrilo številne nepravilnosti v Rusiji in celo s strani države podprt sistemski doping. Svetovna protidopinška agencija je nato pripravila poseben program, ki bi se ga naj Rusija držala, na podlagi katerega bodo proti njim umaknili sankcije.

"Ne vem zakaj jim ne dovolimo dostopa"

Rusada je na podlagi tega sicer že lahko začela vnovič opravljati testiranja, vendar ta budno spremljajo tudi sodelavci Wade. Generalni direktor Rusade Jurij Ganus si prizadeva, da bi svoji organizaciji povrnil zaupanje mednarodne skupnosti, čeprav Wada ne popušča in vztraja pri njenem suspenzu. Ganus bi zato zdaj Wadi rad omogočil popolni dostop do moskovskega laboratorija in shranjenih vzorcev.

"Dolgo časa smo prepovedovali dostop do moskovskega laboratorija, čeprav ta pripada Mednarodnemu olimpijskemu komiteju. S tem kršimo pravilnike Wade, ki ima pravico opravljati mednarodne nadzore. Ne vem zakaj jim ne dovolimo dostopa, še posebej zato, ker gre pri vsem skupaj za veliko mero medsebojnega zaupanja," je za rusko tiskovno agencijo Tass dejal Ganus.