V Chicagu slavila Kenijka in Etiopijec

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po 728 dneh so se maratonci spet pomerili na priznanem maratonu v Chicagu, zmagovalca sta postala Etiopijec Seifu Tura in svetovna prvakinja Kenijka Ruth Chepngetich. Tura je na pretežno ravninski progi, ki pa sta jo oteževala toplo vreme in veter, zabeležil čas 2:06:12, Kenijka pa je razdaljo premagala s časom 2:22:31.