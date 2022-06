Prebavne težave in Čeh je premagan

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kristjan Čeh je na atletskem mitingu v Turkuju na Finskem v metu diska zasedel tretje mesto. Orodje je vrgel 67,76 m. Zmagal je olimpijski in svetovni prvak Šved Daniel Stahl s 70,62 m. Drugi je bil nekdanji svetovni prvak in aktualni evropski prvak Andrius Gudžius iz Litve z 68,09 m.

V prvem metu je bil Čeh brez veljavnega izida kot še četverica tekmovalcev. Med trojico preostalih je bil izjemen Stahl s 70,62 m. Stahl in Čeh sta bila brez izida v drugi seriji, v kateri je Gudžius nekoliko popravil svoj izid na 65,96 m. Čeh je prvič veljavno vrgel orodje v tretji seriji (64,69 m). Brez veljavnega dosežka je ostal tudi v četrti in peti seriji.

V zadnji pa je Čeh vendarle prišel do daljave, ki ga je potisnila tik pod vrh. Namerili so mu 67,76 m in je najprej prišel na drugo mesto, pred njim je ostal le Stahl, ki je kot drugi za Čehom v tej sezoni presegel 70 m. Ptujčana je nato prehitel še Gudžius v predzadnjem metu tekme, ki jo je Stahl zaključil s prestopom.

Imel je prebavne težave

"Met Stahla, ki je največ dosegel že v svojem prvem metu, ni vplival na moj dosežek, da bi bil to denimo nek psihični pritisk. Imel sem prebavne težave. Zato tudi ogrevanje ni bilo najboljše, nisem imel pravega občutka za ritem, pravega 'timinga'. Tako je bilo tudi med tekmo, ko nisem niti enega meta zadel kot je treba," je pojasnil Čeh. "V zadnjem poskusu mi je vendarle uspelo doseči dobro daljavo. Moj cilj je bil, da vržem prek 64 m. Pa da bi dobil tisti pravi občutek za met nazaj. Ni mi tehnično povsem uspelo, a tudi 67 metrov je dober izid in se nimam kaj pritoževati."

Slovenska rekorderka Anita Horvat je zmagala v teku na 800 m v Kladnem na Češkem. Edina slovenska predstavnica je tekla dve minuti in 2,24 sekunde ter se približala normama za največji atletski tekmi leta.