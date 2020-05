Stefanidijeva dobila troboj skakalk s palico na vrtu

Dvakratna ameriška dvoranska prvakinja Katie Nageotte je bila druga (30), tretje mesto je zasedla Alysha Newman iz Kanade (21).

Three athletes

Three different locations

Three bars at 4 metres

30 minutes to clear as many bars as possible



Who is going to win the #UltimateGardenClash – @KatStefanidi, @alysha_newman94 or @ktnago13? https://t.co/1KxKh1iMju