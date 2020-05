Britanski atletski super zvezdnik Mo Farah, večkratni olimpijski in svetovni prvak v tekih na 5.000 in 10.000 metrov, je eden redkih športnikov, ki se je tega, da je koronavirus olimpijske igre v Tokiu prestavil na leto 2021, razveselil. Ni skrivnost, zakaj.

Eden največjih tekačev v zgodovini atletike se lahko pohvali z zlatimi medaljami z zadnjih dveh olimpijskih iger tako v teku na 5.000 kot tudi na 10.000 metrov. Na daljši razdalji je bil zlat tudi na zadnjih treh svetovnih prvenstvih, na stenah svojega doma pa lahko ponosno razkazuje tudi zlate medalje s treh svetovnih prvenstev na pol krajši razdalji in še dvema srebrnega leska s svetovnih prvenstev iz obeh omenjenih disciplin.

Ko je leta 2017 na svetovnem prvenstvu pred domačimi navijači v Londonu zmagal v teku na 10.000 metrov in na 5.000 metrov osvojil srebro, je sporočil, da se umika z atletskih stez in se posvetil cestnim tekom. Tudi tam se je izkazal in leta 2018 s časom 2;05:11 postavil evropski rekord v maratonu.

Potem je novembra lani najavil, da se vrača na atletske stadione in želi letos v Tokiu poskrbeti za olimpijski "hat-trick" v teku na 10.000 metrov. Še tretji olimpijski naslov v nizu. Čeprav bo prihodnje leto star že 38 let, pravi, da ga pandemija koronavirusa, ki je poskrbela za prestavitev naslednjih olimpijskih iger za eno leto, ni zmotila. Celo nasprotno. Prišla mu je prav.

"Res je. Imam leto dni več časa, da se pripravim na igre. Mislim, da mi je takšna odločitev prišla celo prav," je povedal Mo Farah, v Somaliji rojeni tekač, ki se je v Veliko Britanijo preselil z osmimi leti.

"Izredne razmere, ki so zavladale v svetu, mi sicer seveda niso všeč. Upam, da se bodo naša življenja kmalu spet vrnila v normalne tirnice. Do takrat moramo ostati pozitivni in upati, da bodo posledice čim manjše. Misliti moramo tudi na tiste, ki jim je v teh časih še veliko huje, kot je nam," je še povedal edini človek v zgodovini, ki je uspel povezati dva olimpijska in svetovna naslova v obeh najdaljših tekaških preizkušnjah na atletskih stezi.