Izjemen skok Nemke, Kenijec s solo tekom do zlata, prvi naslov za Ugando

Za prvi komplet kolajn so se udarili tekači na 1.500 metrov. S solo tekom je do zlatega odličja prišel Kenijec Timothy Cheruiyot (3:29,77), ki je imel prijavljen najboljši čas te sezone. Afričan je tudi tokrat tekel hitro, ciljno črto prečkal v času 3:29,27 in najbližjega konkurenta ugnal za sekundo in pol. Na drugem mestu je končal Alžirec Taoufik Makhloufi (3:31,38), tretji pa Poljak Marcin Lewandowski, ki je s 3:31,46 postavil poljski rekord. Razočaran je na četrtem mestu ostal lanski evropski prvak na 1.500 in 5.000 metrov, 19-letni norveški deček Jakoba Ingebrigtsen.

Malaika Mihambo je za naslov svetovne prvakinje skočila izjemnih 730 centimetrov. Foto: Reuters

Svetovna prvakinja v skoku v daljino je postala prva favoritinja, lanska evropska prvakinja, Malaika Mihambo. Nemka je tudi v finalu potrdila izjemno formo. V tretji seriji je skočila kar 730 centimetrov, kar je njen osebni rekord in tretji najdaljši skok v daljino v zgodovini svetovnih prvenstev. Dlje je na SP skočila le Američanka Jackie Joyner-Kersee's (736 cm, leta 1987 in 732 cm, leta 1991).

Tako daleč kot Mihambo že tri leta ni skočila nobena atletinja, Nemkin skok je 12. najdaljši v zgodovini.

Prvo zlato za Ugando na 10.000 metrov

Srebrni z zadnjega svetovnega prvenstva Joshua Cheptegei je v odsotnosti svetovnega prvaka Moja Faraha slavila na 10.000 metrov in s časom 26:48,36 Ugandi prinesel prvo zlato kolajno na svetovnih prvenstvih v tej disciplini. Najbolj se mu je približa Etipoijec Yomif Kejelcha, tretji je bil Kenijec Rhonex Kipruto.

Joshua Cheptegei iz Ugande je svetovno prvak na 10.000 metrov. Foto: Getty Images

Američanki preprečili jamajško slavje

Za manjše presenečenje v ženskem finalu šprinta čez visoke ovire je poskrbela Američanka Nia Ali, ki je za desetinko izboljšala osebni rekord in s časom 12.34 postala svetovna prvakinja. Ameriško slavje je z drugim mestom dopolnila Keni Harrison, na tretjem je končala prva favoritinja, Jamajčanka Danielle Williams.

S finalom so že začeli metalci kopja, v katerem poskuša naslov iz Londona obraniti Nemec Johannes Vetter, največjo konkurenco pa naj bi imel v lastniku letošnjega najboljšega rezultata na svetu (90,61 metra) Magnusu Kirtu, ki pri 29 letih lovi prvo medaljo z največjih atletskih tekmovanj. Lani je bil sicer bronasti na evropskem prvenstvu. Ta dva atleta sta tudi edina, ki sta letos zmogla meta prek 90 metrov.

Za konec tradicionalno sledita obe daljši štafetni preizkušnji. Ob 20.15 je štart moških štafet 4x400 metrov, 15 minut pozneje pa bomo zmagovalke v isti disciplini dobili še pri ženskah.

Naslednje svetovno atletsko prvenstvo na prostem bo leta 2021 v Eugeneju v ZDA.

Končne odločitve, 10. dan:

Moški:

1500 m:

1. Timothy Cheruiyot (Kenija) 3:29,77

2. Taoufik Makhloufi (Alžirija) 3:31,38

3. Marcin Lewandowski (Poljska) 3:31,46



10.000 m:

1. Joshua Cheptegei (Uganda) 26:48,36

2. Yomif Kejelcha (Etiopija) 26:49,34

3. Rhonex Kipruto (Kenija) 26:50,32



4x400 m:



Met kopja:

Ženske:

100 m ovire:

1. Nia Ali (ZDA) 12,34

2. Keni Harrison (ZDA) 12,46

3. Danielle Williams (Jam) 12,47



4x400 m:



Skok v daljino:

O letošnjem atletskem svetovnem prvenstvu v Dohi:

Prizorišče:

Slovenska reprezentanca:

Zvezdniki: