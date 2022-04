Sloviti bostonski maraton brez Rusov in Belorusov

Ruski in beloruski tekači se letos ne bodo smeli udeležiti slovitega bostonskega maratona. Kot so danes sporočili organizatorji, so zaradi ruske agresije nad Ukrajino sledili priporočilom mednarodnih športnih organizacij. Že 126. bostonski maraton je na sporedu 18. aprila.

Ruski in beloruski atleti, ki živijo v svojih državah, ne bodo smeli nastopiti na maratonu. Medtem pa so dovoljenje za nastop na tem tradicionalnem športnem dogodku, ki se po koronski pandemiji vrača v polnem sijaju, dobili vsi Rusi in Belorusi, ki ne prebivajo v nobeni od omenjenih držav. Ti bodo lahko tekmovali v Bostonu, vendar ne pod svojimi zastavami in simboli. Za zdaj ni znano, koliko Rusov in Belorusov se je prijavilo na maraton. Leta 2019 na zadnji "polni izvedbi" jih je bilo blizu 30.000.

"Kot mnogi po svetu smo zgroženi in ogorčeni nad tem, kar se dogaja v Ukrajini," je dejal izvršni direktor maratona Tom Grilk. "Verjamemo, da je tek globalni šport, zato moramo storiti vse, kar je v naši moči, da pokažemo svojo podporo prebivalcem Ukrajine," je dodal Grilk v izjavi za javnost.