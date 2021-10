Kipruto do prve zmage na velikih maratonih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Maraton v Bostonu, ki je letos potekal že v 125. izvedbi, je dobil Kenijec Benson Kipruto. Za prvo zmago na enem od prestižnih maratonov v karieri je potreboval dve uri, devet minut in 51 sekund. Žensko preizkušnjo je dobila njegova rojakinja Diana Kipyogei s časom 2:24:45.

To je bil prvi maraton v Bostonu po aprilu 2019, saj lanskega zaradi koronske krize niso izvedli, letošnjega pa so zaradi pandemije prestavili na jesenski termin.

Kipruto je pri 30 letih dosegel prvo zmago na enem od najprestižnejših maratonov na svetu, kamor poleg bostonskega štejejo še tekme v Berlinu, Tokiu, Londonu, Chicagu in New Yorku. Pospešil je na 37. kilometru in v cilj pritekel sam z veliko prednostjo, drugi je bil Etiopijec Lemi Berhanu (2:10:36), tretji pa rojak zmagovalca Jemal Yimer (2:10:37).

V ženski konkurenci je zmagala Kipyogeieva pred zmagovalko tega maratona iz leta 2017 Edno Kiplagat (2:25:09), kenijski uspeh je dopolnila tretja Mary Ngugi (2:25:20).

