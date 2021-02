Slovenski šprinter v ZDA popravil osebni rekord in potrdil normo

"Super sem startal in bil poravnan s Hendersonom na prvi oviri. Drugo in tretjo oviro pa sem zadel in izgubljal nato na času. Tek ni bil najboljši, a sem vseeno tekel najhitreje doslej. Čez 14 dni bom imel konferenčno tekmo. Dotlej bom imel premor in bom trening posvetil izpopolnjevanju tehnike. Želim si, da bi se čim bolj spustil pod 7,80 ter se zagotovo uvrstil na ameriško študentsko prvenstvo. Tam si želim v finale, za kar bi moral teči 7,74 ali še kaj bolje," je povedal Demšar.

Prejšnji osebni rekord je dosegel 6. februarja (7,81) prav tako v Columbii, kjer na univerzi Južne Karoline študira fiziko.