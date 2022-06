Slovenski hrust spet pometel s konkurenco, tokrat v Rimu!

Drugo mesto je osvojil Avstrijec Lukas Weissheidinger, bronasti z olimpijskih iger v Tokiu in SP v Dohi 2019, ki je orodje zalučal 68,38 m, ki je bil do zadnje serije edini resen tekmec za slovenskega šampiona. Tretji je bil aktualni olimpijski in svetovni prvak Šved Daniel Stahl, ki je v najboljšem poskusu zmogel 65,87 m.

Čeh je vodil vse od prvega poskusa, ko so mu sodniki namerili 66,48 metra. V nadaljevanju je sicer prestopil, nato pa v preostalih štirih metih stopnjeval svoje dosežke do rekorda mitinga 70,72 m. Že met 68,72 cm iz tretje serije bi danes zadostoval za zmago.

Kristjan #Čeh wins the men's discus with a final mark of 70.72 to take his third #DiamondLeague win of the season. #RomeDL 🇮🇹

