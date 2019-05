Še dva pozitivna dopinška testa na OI 2012

Armenska dvigalka uteži Meline Daluzjan in latvijska atletinja Ineta Radeviča sta padli na dopinških testih, potem ko so na olimpijskih igrah leta 2012 v Londonu odvzete vzorce ponovno testirali, je danes sporočil Mednarodni olimpijski komite (Mok). Obe športnici in njuni dosežki na OI 2012 je Mok takoj diskvalificiral.

Pri Daluzjanovi, nekdanji evropski prvakinji, ki je nastopala v kategoriji do 69 kg, so preiskovalci Moka našli sledove steroidov turinabola in stanozolola, pri Radevičevi, ki je bila v Londonu četrta v skoku v daljino, pa so odkrili steroid oxandrolon.

Mok bo naknadno testiranje vzorcev iz Londona nadaljeval do konca leta, saj prihodnje leto zastarajo.