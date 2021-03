Reprezentanca iz Toruna v domovino popolna, negativen tudi fizioterapevt

Nejc Jeraša: Končno smo danes zvečer dobili nazaj negativne teste na novi koronavirus za vse in celotna ekipa lahko potuje v domovino. Foto: Peter Kastelic "Naporna dva dneva sta za nami, a so ju atleti poplačali z medaljo in vrhunskimi uvrstitvami. Končno smo danes zvečer dobili nazaj negativne teste na novi koronavirus za vse in celotna ekipa lahko potuje v domovino. Prav tako bo lahko Poljsko zapustil fizioterapevt Khalid Nasif, katerega zadnji testi so bili prav tako negativni," je pojasnil Jeraša.

Celotna slovenska atletska reprezentanca v Torunu je bila od sobotnih zgodnjih jutranjih ur nekaj časa v izolaciji zaradi pozitivnega primera v ekipi. Pozitiven je bil prav Nasif, več kot dve desetletji in pol nepogrešljiv član atletskih reprezentanc Slovenije, a je bil pred odhodom na EP cepljen. Dodatna testiranja so prinesla tudi njegov negativen izvid.

Kot prva je nato na tekmovališče po negativnem testu v petek nekaj pred poldnevom prišla Neja Filipič in si pozneje prek kvalifikacij zagotovila nedeljski finale. Pozneje so skoraj "po kapljicah" počasi dobivali negativne izvide še ostali. Edini, ki med 14 atletinjami in atleti ni mogel nastopiti, je bil Tilen Ovniček, ki je imel prvi krog na 60 m sredi sobotnega dopoldneva.

