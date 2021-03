V finalu dvoranskega EP je Mihalinec Zidarjeva nastopila že na prejšnjem EP v Glasgowu, kjer je bila šesta, tokrat pa je bila zelo blizu medalji, saj sta Finka Lotta Kemppien in Nizozemka Jamile Samuel tekli 7,22 sekunde. Prva je po fotofinišu dobila srebro, druga bron.

"Izboljšala sem uvrstitev iz Glasgowa, s tem sem zadovoljna, a če bi izboljšala svoj izid sezone, bi osvojila medaljo. Škoda, ampak biti peta v Evropi v sprintu je izjemno. V vseh treh današnjih tekih smo se menjale na vrhu, finale pa je tekma zase. Bile smo zelo izenačene in tu so odločale malenkosti. Dobro sem tekla predvsem drugi del teka, kar je pomembno za sezono na prostem in tek na 200 m, kar bo moja disciplina na olimpijskih igrah. Peto mesto pa je potrditev, da sem v vrhu na stari celini," je po finalu povedala enaintridesetletna slovenska predstavnica.

Ajla Del Ponte slavi naslov evropske prvakinje na 60 metrov. Foto: Guliverimage

V zgodnjem popoldnevu je bila v drugi polfinalni skupini druga s 7,25 in se je po mestih uvrstila v zaključni tek, imela pa je skupno četrti čas. Pred tem je v dopoldanskih kvalifikacijah s 7,31 sekunde dosegla skupno enajsti čas.

V polfinalu je bila pred njo v cilju v skupini le Ajla del Ponte (7,19), ki je bila tudi sicer najhitrejša med vsemi. Pred Mozirjanko sta bili v drugih skupinah le še Francozinja Carolle Zahi (7,21) in Lotta Kemppien (7,24).

Mamona zlata, Filipičeva v soboto pokurila veliko energije

Zlato je v troskoku osvojila Portugalka Patricia Mamona, nekdanja evropska prvakinja na prostem (2016) in podprvakinja (2012), ki je bila najboljša že v kvalifikacijah, v finalu pa je skočila državni rekord 14,53 m Druga je bila Španka Ana Peleteiro (14,52), tretja Nemka Neele Eckhardt (14,52), ki pa je imela slabši drugi skok

Patricia Mamona slavi naslov evropske prvakinje v troskoku. Foto: Guliverimage

25-letna Neja Filipič se je po nastopu še nekaj časa zadržala na tekmovališču in je sedela na klopi tudi med tekom Maje Mihalinec na 60 m, ko je v finalu prišla na peto mesto, pred tem je z njo, ko je šla mimo, udarila "petko".

"Ko sem končala v šesti seriji, sem videla Šveda Armanda Duplantisa, ki je skočil 6,05 m, zaključek finala troskoka, pa nato še Majo Mihalinec, vse iz prve vrste. Po nastopu sem imela 10 minut sproščene atletike in uživanja. Takoj po nastopu sem sodnikom rekla, da bi rada še ostala tam, in so mi kot še nekaterim dovolili. Tako sem lahko navijala za Majo, ki je zaključila naše nastope na tem EP," je zadnje trenutke na EP opisala Filipičeva.

Petindvajsetletnica je po osebnem rekordu v sobotnih kvalifikacijah, ko je za šesti izid prvič v karieri v dvorani preskočila 14 m (14,09), tudi prvič v karieri na veliki tekmi nastopila v finalu.

"V soboto sem pokurila skoraj vso energijo, bi lahko rekla. Zelo sem se morala potruditi za nov skok čez 14 m, kar pa tudi ni kar tako. To je šele drugi moj tak izid v sezoni in tudi v karieri. Bil pa je izenačen boj za odličja, najboljše tri je ločil le centimeter, odločalo se je v zadnji seriji. Sama pa imam še rezerve."

Neja Filipič je končala na osmem mestu. Foto: Reuters Med osmerico najboljših iz kvalifikacij so ji 13,78 m namerili po prvi seriji. Imela je nekaj težav v zadnjem delu in je po prvi seriji zasedala sedmo mesto. Po drugi seriji je napredovala za eno mesto, ko je drugič doslej v dvoranah presegla magičnih 14 m (14,02) in po pristanku zaploskala temu dosežku. Do tretjega mesta jo je ločilo 21 centimetrov.

V tretji seriji je skočila 13,74 m, a ostala šesta, za osem centimetrov pa se je povečal njen zaostanek za tretjim mestom. Kmalu nato sta jo že na začetku četrte serije prehiteli tekmovalki, ki sta bili dotlej za njo, Belorusinja Vajaleta Skvarcova pa je celo skočila na tretje mesto (14,35 m).

Mamona je vodila že od prve serije in je v tretji dosegla 14,53 m, Eckhardtova se ji je v isti približala le na centimeter (14,52).

Žirovka, študentka fakultete za farmacijo, je v četrtem poskusu povsem ponovila dosežek iz prejšnjega (13,74 m) in bila osma, v peti seriji je skočila 13,86, v zadnji pa je ostala brez izida.

