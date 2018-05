Olimpijski prvak je bil pozitiven za EPO

Doping Asbela Kipropa

Nekdanji olimpijski prvak in trikratni svetovni prvak na 1500 m Asbel Kiprop iz Kenije je bil pozitiven na dopinški kontroli, je potrdila neodvisna Atletska skupina za integriteto (AIU). Kontrola izven tekmovanj je bila opravljena konec novembra 2017, kjer so ugotovili prisotnost eretropoetina (EPO).

Pri Asbelu Kipropu iz Kenije so med kontrolo dopinga ugotovili prisotnost eretropoetina (EPO). Foto: Reuters

"Kiprop je bil 3. februarja obveščen, da je bil njegov vzorec pozitiven za EPO; 16. marca je bil obtožen kršenja protidopinških pravil Mednarodne atletske zveze (IAAF) in primer sedaj obravnava neodvisna disciplinska komisija IAAF," je AIU zapisal v sporočilu in zatrdil, da ni moglo priti do zamenjave vzorca ali kakšne druge manipulacije.

Kiprop je bil na olimpijskih igrah leta 2008 v Pekingu sprva drugi in je zlato dobil pozneje, ko so v naknadnem pregledu vzorca Rashida Ramzija iz Bahrajna odkrili prepovedane snovi. Svetovni prvak na 1500 m je bil leta 2011 (Daegu), 2013 (Moskva) in 2015 (Peking).

Če bo Kiprop spoznan za krivega bo to velik udarec za kenijsko atletiko, ki je imela v zadnjih petih letih več kot 40 pozitivnih tekmovalcev. Pred tremi leti je Svetovna protidopinška organizacija ugotovila, da Kenijci ne izpolnjujejo vseh zahtev za mednarodne nastope.

Za razliko od Rusov jim je uspelo dokazati napredek in izboljšanje standardov ter so lahko nastopili na olimpijskih igrah v Riu de Janeiru in nato tudi na drugih velikih tekmovanjih.

"Kot športnik sem bil na čelu boja proti prepovedanim poživilom v Keniji, v ta boj močno verjamem in ga tako tudi podpiram," je dejal Kiprop. Foto: Reuters

Številni mediji so o pozitivnem testu Kipropa poročali že v četrtek, ko je atlet v prvih odzivih ostro zanikal jemanje prepovedanih snovi in je dejal, da bo storil vse, da bo opral svoje ime. Obenem je menil, da bi "lahko dva agenta, ki sta vzela vzorec, tega okužila zaradi možnega izsiljevanja." Slednje je AIU danes zavrnil.

Kenijski časnik The Standard je v četrtek poročal da naj bi bil eden najboljših atletov te afriške države pozitiven, pri tem pa ni navedel njegovega imena.

Britanski The Guardian je citiral Kipropove besede, da bo dokazal svojo nedolžnost, tudi Kipropov manager Frederico Rosa pa je za The Guardian dejal, da je slišal "govorice o pozitivnem testu svojega varovanca", vendar drugih informacij tedaj še ni bilo.

"Kot športnik sem bil na čelu boja proti prepovedanim poživilom v Keniji, v ta boj močno verjamem in ga tako tudi podpiram. Ne bi si želel uničiti trdega dela od moje prve mednarodne tekme leta 2007 naprej. Upam, da mi bo uspelo dokazati, da sem čist športnik v vseh pogledih," je za The Guardian povedal 28-letni Kiprop, eden izmed največjih kenijskih športnikov.