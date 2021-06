Olimpijski in svetovni prvak brez olimpijske norme

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Olimpijski in svetovni prvak v teku na 3000 metrov z zaprekami Conseslus Kipruto ter svetovni prvak v teku na 1500 metrov Timothy Cheruiyot na domačem mitingu v Keniji nista dosegla olimpijskih norm in se nista kvalificirala v reprezentanco, ki bo Kenijo zastopala na poletnih olimpijskih igrah v Tokiu.

Kipruto, dvakratni svetovni prvak (2017, 2019) in olimpijski prvak iz Ria de Janeira, se ni uvrstil v finale domače preizkušnje, ki jo je osvojil Leonard Bett.

Cheruiyot, ki velja za najboljšega tekača na 1500 metrov od leta 2018, je za zmagovalcem Charlesom Simotwojem zasedel četrto mesto in se mu ni uspelo uvrstiti v 43-člansko kenijsko ekipo za igre v Tokiu, ki bodo od 23. julija do 8. avgusta.

Kenija je afriška atletska velesila. Na OI v Riu je v atletiki po številu osvojenih kolajn s skupno 13 medaljami, šestimi zlatimi, šestimi srebrnimi in eno bronasto, končala na drugem mestu. Boljši so bili le atleti Združenih držav Amerike z 32 kolajnami, 13 zlatimi, desetimi srebrnimi in devetimi bronastimi.

