Ob odsotnosti Tine Šutej gladka zmaga Avstralke

Avstralka Nina Kennedy je zmagala v Zürich na diamantni ligi v skoku s palico, kjer je nastop odpovedala slovenska rekorderka Tina Šutej, ki je imela letos obilo težav s poškodbami in zdravjem. Za zanesljivo slavje je olimpijska in svetovna prvakinja preskočila 4,87 metra v prvem skoku, tako kot tudi preostale nižje višine razen ene na 4,82 m.

Pet centimetrov manj je za drugo mesto skočila Kanadčanka Alysha Newman. Tretja je bila Katie Moon iz ZDA, ki je tudi skočila 4,82 m, a v tretjem poskusu, Kanadčanka pa v drugem. Omenjene tri tekmovalke so bile na zmagovalnem odru tudi na OI prejšnji mesec v Parizu, za Kennedy sta se zvrstili Moon, ki tako ni ubranila zlata, in Newman.

V četrtek v boj še Lia Apostolovski

Preostale discipline predzadnjega diamantnega mitinga sezone bodo v četrtek, ko bo nastopila tudi Lia Apostolovski v skoku v višino. Tekmovalke v tej disciplini na čelu z olimpijsko, svetovno in evropsko prvakinjo Jaroslavo Mahučik, Ukrajinka je letos postavila tudi svetovni rekord, bodo v četrtek začele že ob 18.30. Apostolovski, bronasta marca letos na dvoranskem svetovnem prvenstvu v Glasgowu, je na prejšnjem diamantnem mitingu, ko je bila 22. avgusta na programu njena disciplina v Lozani, osvojila osmo mesto z 1,88 m.

Lia Apostolovski bo v četrtek nastopila v skoku v višino. Foto: Guliverimage S tem je v seštevku discipline ostala na šestem in zadnjem mestu, ki ji zagotavlja finale sezone. Ima 14 točk, deset več pa vodilna Mahučik. Pred Apostolovski so še aktualna mladinska svetovna prvakinja Angelina Topić iz Srbije (22 točk), Avstralka Eleanor Patterson, svetovna prvakinja leta 2022 (21), Ukrajinka Irina Geraščenko, bronasta letos na OI in evropskem prvenstvu v Rimu (19), ter Nicola Olyslagers, srebrna na OI v Parizu (18).

Prve tri v trenutnem seštevku so se v finale že uvrstile. Slovenski predstavnici je na sedmem mestu najbližje Nemka Christina Honsel, četrta na letošnjem prvenstvu v Glasgowu in šesta na OI ima 12 točk. Osma z devetimi točkami pa je že precej zadaj Uzbekistanka Safina Sadulajeva, sedma na OI. Vse omenjene, razen Topić, bodo tekmovale v Zürichu.

Rudolf bo spet skrbel za ritem

Na mitingu bo Žan Rudolf, slovenski rekorder na 800 m, skrbel za ritem v teku na 1500 m. Tako je bilo tudi na diamantnem mitingu v Lozani. Tam je zmagal Norvežan Jakob Ingebrigtsen, ki je s 3:27,83 izboljšal svoj rekord mitinga in za dobro sekundo zaostal za izidom sezone na svetu, ki je tudi v njegovi lasti. Svetovni rekord (3:26,00) iz leta 1998 legendarnega Maročana Hichama El Guerrouja pa je bil takrat nedosegljiv, je pa vnovič cilj v Zürichu.

Ingebrigtsen, zlat na OI v Parizu na 5000 m, se je v Lozani za olimpijski poraz oddolžil Colu Hockerju, ki je bil drugi (3:29,85). V francoski prestolnici je za presenetljivo olimpijsko zlato Američan zmagal, četrti Norvežan pa ni stopil niti na zmagovalni oder v tej disciplini.

