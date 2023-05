Po dopinški kazni bo prodal zgodovinsko olimpijsko kolajno

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nijel Amos je bil 4. junija lani pozitiven na dopinškem testu zunaj tekmovanj. Po pozitivnem testu na prepovedan metabolit v vzorcu urina je bil julija lani tik pred svetovnim prvenstvom v Eugenu pogojno suspendiran.

Po odločitvi komisije za atletsko integriteto (IAU) pa bo kaznovan do julija 2025, zaradi česar bo moral izpustiti tudi nastop na olimpijskih igrah v Parizu prihodnje leto. Suspenz so mu znižali s štirih let na tri, potem ko je Amos podpisal priznanje.

Amos je dejal, da je priznanje podpisal po nasvetu svojega odvetnika. "Glede na okoliščine primera sva menila, da je primerno, da se odločim za to pot za zmanjšanje kazni. Na tej točki je moja edina naložba srebrna olimpijska medalja 2012," Amosa navaja britanska agencija Reuters.

Foto: Reuters Kot je dodal, ima ponudbo za 4,5 milijona bocvanskih pul (310.820 evrov), toda prepričan je, da lahko vrednost podvoji, saj naj bi Netflix kmalu objavil dokumentarec o njegovi karieri.

Amosovo srebro v Londonu je bila prva olimpijska medalja Bocvane na olimpijskih igrah. Kot je poudaril, se namerava po prestani kazni, ki mu poteče julija 2025, vrniti na stezo.

"Ne nameravam se še upokojiti," je zatrdil zdaj 29-letni bocvanski atlet: "Še vedno sem v dobri formi in upam, da se bom znova dvignil na svetovnem prvenstvu 2025."