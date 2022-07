Na SP v atletiki potuje tudi Jerneja Smonkar

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na bližnjem svetovnem prvenstvu v atletiki med 15. in 24. julijem v Eugenu v ZDA bo v teku na 800 metrov nastopila tudi Jerneja Smonkar, je v sporočilu za javnost zapisala Atletska zveza Slovenija (AZS).

Svetovna atletika (SA) je danes obvestila AZS, da so se zaradi določenih odpovedi ob zaključku prijav v določenih disciplinah sprostila dodatna mesta za nastop na svetovnem atletskem prvenstvu. Tako je pravico nastopa v teku na 800 metrov zagotovila Jerneja Smonkar, ki prvotno ni bila v reprezentanci, ki so jo predstavili na ponedeljkovi tiskovni konferenci. Smonkarjeva je nastop na SP že potrdila.

Poleg Smonkarjeve je pravico dodatnega nastopa dobila tudi Anita Horvat v teku na 400 metrov. Horvatova je že bila med potniki, saj bo tekla tudi na 800 metrov.

Prva slovenska favorita za najvišja mesta v ameriški zvezni državi Oregon sta Kristjan Čeh v metu diska in Tina Šutej v skoku s palico. V ekipi so tudi srednjeprogašica Maruša Mišmaš Zrimšek, tekač na 800 m Žan Rudolf, Neja Filipič v skoku v daljino, Agata Zupin na nizkih ovirah, Robert Renner v skoku s palico in Lia Apostolovski v skoku v višino.