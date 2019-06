Mihalinčeva ima še rezerve

Slovenska atletinja Maja Mihalinec se zadovoljna vrača z evropskih iger v Minsku. V obeh sprintih na 100 metrov je zmagala in je ena od treh slovenskih športnic, ki so v Belorusiji osvojile zlato kolajno. Kljub temu pa meni, da ima v teku rezerve, ki jih mora čim prej aktivirati, saj si želi doseči normo za svetovno prvenstvo v Dohi.

Zaenkrat za njo zaostaja za 12 stotink, v Minsku je v svojem prvem nastopu dosegla svoj najboljši čas v sezoni, 11,36 sekunde. V torkovem nastopu je bila počasnejša, to pa predvsem zaradi razmer.

"Mislim, da sem odtekla dva podobna teka, če bi odštela razmere, bi tudi v drugo tekla okoli osebnega rekorda, ki znaša 11,34. Imam pa še kar nekaj rezerve. Predvsem pri startu in v prvih 20 metrih, ko bi morala teči bolj agresivno, ne uspem prenesti starta iz dvoranske sezone. A v bistvu sem se zdaj osredotočala v glavnem na bazično pripravljenost, zdaj pa se bom osredotočila na majhne tehnične stvari in začela tempirati formo," se Savinčanka nadeja, da bo v letošnji sezoni še dosti hitrejša, kot je bila na igrah.

Zaostrene norme, a dosegljive

"Norme za svetovno prvenstvo so zaostrene, ampak mislim, da so dosegljive. A moram biti v dobri dnevni formi, imeti srečo z razmerami. Mogoče mi je do zdaj manjkala tudi malo močnejša konkurenca, kakšna hitrejša tekmovalka, ki bi me povlekla. Verjamem pa, da bom s temi rezultati prišla na kakšen močnejši miting, na katerem se mi bo vse 'poklopilo'," optimistično razmišlja atletinja, ki meni, da z lovljenjem norme še ne sme biti obremenjena.

Slovenska sprinterka priznava, da v Minsku konkurenca ni bila močnejša, a kot sama pravi, je zlata kolajna zanjo vseeno zelo velik dosežek. "To je moja prva članska medalja. Zagotovo tudi najtežja in se posebej sveti. Zagotovo bo pri meni našla posebno mesto. Na kakšnem vidnem prostoru, da me bo motivirala za naprej," meni Mihalinčeva.

Na ravni finala EP

"Jaz bi to kolajno uvrstila na raven svojega finala na evropskem dvoranskem prvenstvu v Glasgowu. To tekmo je tudi mednarodna zveza uvrstila v visok rang tekmovanj, tudi konkurenca vseeno ni bila tako slaba, manjkalo je le nekaj tekmovalk s samega vrha. To ni dosežek za podcenjevanje, na kar kažejo tudi odzivi. Dobila sem veliko čestitk, vse to me je celo malo presenetilo, nisem pričakovala, da bo to toliko ljudi sploh spremljalo," je dejala atletinja.

Mihalinčeva tudi pravi, da je bilo samo ekipno tekmovanje zelo zanimivo, da je to popestritev za atletiko, potrebuje pa nekaj popravkov. "Imamo veliko ekipnih klubskih tekem, veseli me, da se tudi na reprezentančni ravni razvija ekipni duh. Ekipno tekmovanje je nekaj posebnega, nervoza je še večja kot takrat, ko tekmuješ le zase. Jaz sem se tukaj zabavala. Vse je bilo zelo podobno kot na olimpijskih igrah," je Mihalinčeva zadovoljna, da se je udeležila iger.

