Slovenka premagala tekmice, glavobol in osvojila zlato

Pred tem je danes premagala še Estonko Marito Paas Meeri v četrtfinalu in Turkinjo Yesim Bostan, drugo s svetovne kakovostne lestvice, v polfinalu.

Za ženo slavnega lokostrelca Bradyja Ellisona, ki je na odprtju iger nosila slovensko zastavo, je to drugi največji uspeh v karieri, pred tem je bila v tej zaenkrat neolimpijski disciplini že tudi svetovna prvakinja.

"Težek dan je za mano. Že pred finalom sem imela glavobol, a sem med dvobojem to odmislila. Finalni boj je bil prav poseben. Že kmalu sem si privoščila napako, zadela v sedmico, ne spomnim, kdaj sem tako zgrešila. Bržčas je bil za to kriv veter. A to mi je dalo dodaten zagon. Rekla sem si, da tako na lahko se pa ne bom dala. Imela sem izziv, v katerem sem neskončno uživala," se je veselila slovenska lokostrelka, ki se je pred poroko pisala Černe.

"Težek dan je za mano. Že pred finalom sem imela glavobol, a sem med dvobojem to odmislila," je po koncu povedala slovenska lokostrelka. Foto: Bor Slana

Uspešna v dodatnem streljanju

Kot sama pravi, ji uspeh veliko pomeni. "Ne znam opisati, koliko. V letošnji sezoni sem v življenjski formi, a sem bila peta ali šesta. Vedela sem, da streljam dovolj dobro za stopničke, a mi na njih ni uspelo splezati. Da mi je to uspelo tu, je nekaj enkratnega. Zahvalila bi se vsem, ki so mi pri tem pomagali, imela sem podporo ogromno ljudi, seveda pa ne smem pozabiti na mojega moža, ki je moj trener in psiholog," je dejala Slovenka, ki je bila v finalu že v zaostanku, a je tekmeci ves čas dihala za ovratnik, jo pred koncem ujela in si zagotovila dodatno streljanje.

V prvih dodatnih strelih sta obe zadeli desetko, Slovenka je to ponovila v drugem, Rusinja pa ni več zdržala pritiska, puščica je končala v osmici, tako da se je dvoboj na žalost številnih in glasnih ruskih navijačev končal s slovensko zmago.

"Ves čas dvoboja sem bila sicer mirna, a napadalna, ostra. Uživala sem v vlogi zasledovalke. Uživala sem, ko sem videla tekmico, da se je začela jeziti, ko sem se ji približevala. Dobro je bilo tudi to, da sem streljala prva, tisti, ki je boljši na kakovostni lestvici, ima namreč pravico izbire, ali bo streljal prvi ali drugi. Tekmovalci večinoma izbiramo prvi položaj, je pa včasih celo boljše, da streljaš drugi, da pred tem pri tekmeci vidiš, kako piha veter," se je finalnega dvoboja spominjala tekmovalka, ki uradno živi v Arizoni, kot sama pravi, pa živi v zraku, saj ves čas potuje.

