Noro, Slovenka z lokom po veliki drami na vrhu Evrope!

Toja Ellison, slovenska lokostrelka v disciplini sestavljeni lok, je na evropskih igrah v Minsku poskrbela za izjemen uspeh. Bila je boljša od vseh tekmic, šla do konca in osvojila zlato medaljo. To je že tretja zlata medalja za slovenski športni tabor v glavnem mestu Belorusije.