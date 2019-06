Zdesetkani judoisti presenetili Ukrajince, Černoga končal na tleh

Slovenska judoistična reprezentanca je na evropskih igrah v Minsku, tekma šteje tudi za evropsko prvenstvo, pripravila prvovrstno presenečenje in v prvem krogu ekipne tekme ugnala Ukrajino. Sledila sta poraza z Nizozemci in Francozi ter končno sedmo mesto. S tremi zmagami je izstopal judoist Bežigrada Martin Hojak.

Težko je bilo pričakovati, da bo Slovenija zmogla ugnati Ukrajino. Ob Kaji Kajzer, Anki Pogačnik, Martinu Hojaku, Davidu Kukovici in Vitu Dragiču je v slovenski vrsti manjkala predstavnica v ženski kategoriji nad 70 kilogramov. Tam bi imela Slovenija z Ano Velenšek izredno močno borko, a se je trener Marjan Fabjan odločil, da je ne pošlje na tatami zaradi nevarnosti poškodbe in svetovnega prvenstva, ki bo na vrsti čez dva meseca.

Razplet tekme pa je pokazal, da so presenečenja v judu možna. Ukrajinci so brez boja dobili prvo tekmo, nato pa je Dragič krepko prekašal Andreja Kolesnika in izenačil. Ukrajinci so vnovič vodili, potem ko je Maria Skora po hitrem postopku opravila s poškodovano Kajzerjevo. Hojak in Pogačnikova sta z zanesljivima zmagama iztržila še dve točki, poraz Kukovice pa je pomenil žreb in dodatno borbo.

Neugoden žreb

Žreb je bil glede na potek tekme izredno neugoden, saj je morala poškodovana Kajzerjeva, težave ima s komolcem, še enkrat na tatami s Skoro. A tokrat se je slovenska reprezentantka v skoraj osemminutnem boju predstavila v drugi luči. V dolgi borbi, kjer se je slovenska tekmovalka kar nekajkrat prijela za poškodovano roko, je na koncu slavila mlada Ljubljančanka in Sloveniji zagotovila vsaj še dva nastopa.

Kaja Kajzer je nastopila kljub težavam s poškodbo. Foto: Urban Urbanc/Sportida

V četrtfinalu z Nizozemci je morala Kajzerjeva že prva na tatami. Varovanka Roka Drakšiča je sicer potrdila dobro telesno pripravljenost, po novi dolgi borbi pa je morala priznati premoč Sanne Verhagen. Slovencem je z ekspresno zmago upanje vrnil Hojak, Anka Pogačnik in Vito Dragič pa sta šla s tatamija sklonjenih glav in Nizozemci so se uvrstili v polfinale.

Zaradi poškodbe so Slovenci v repasažu s Francozi ostali še brez Kajzerjeve in favorizirani tekmeci so brez boja povedli z 2:0. Hojak pa je imel izreden dan in dosegel še tretjo zmago. Po nastopih Anke Pogačnik in Davida Kukovice pa so imeli Francozi potrebne štiri točke za zmago.

Hojak pokazal drugačen obraz

Hojak se je zadnji dan EP predstavil v povsem drugačni luči, kot je bilo to na posamični tekmi. "Milijardo je razlogov v judu. Morda tudi to, da smo imeli dva kilograma tolerance. Moral bom ugotoviti, ali za dan tekme preveč zbijam težo zaradi svoje kategorije. Druga stvar pa je to, da je bila tekma ekipna. Slovenci smo po duši borci in pretepači. Tudi če bi bili samo trije in brez možnosti, bi šli na tatami in poskusili. Videli ste Kajo. S poškodbo se je proti Ukrajini borila skoraj 10 minut in na koncu zmagala. Imamo ta ekipni duh," je dobre borbe razložil Ljubljančan.

Hojak se je zadnji dan EP predstavil v povsem drugačni luči, kot je bilo to na posamični tekmi. Foto: STA

Tekma pa je bila še kako pomembna za motivacijo in samozavest. "Take zmage potlačijo tiste dvome, če sem sploh dovolj dober, da konkuriram tekmecem tukaj. Vselej obstajajo padci in to, da sem tukaj premagal dva zelo dobra borca, ali pa kar tri, eden je iz nižje kategorije, je zelo pomembno za samozavest." Ta bo potrebna za avgustovsko SP v Tokiu.

Izpadel še Černoga

Slovenija na boksarskem evropskem prvenstvu, ki v Minsku poteka v okviru evropskih iger, ostaja brez svojega predstavnika. V boju za četrtfinale je izpadel še Dejan Černoga, Pirančana je v 32. sekundi druge runde na tla poslal domačin Dzimitrij Astanau, sicer tretji na zadnjem svetovnem prvenstvu.

"Hotel sem nadaljevati, mislim, da sodnikom dvoboja ne bi bilo potrebno prekiniti. Mislim, da se je tu pokazalo, kdo je domačin, vse skupaj so hoteli čim prej končati," je dejal Černoga, ki je krvavel iz nosa.

Černoga, ki sta ga v Minsku spodbujala tudi starša (mama Majda zaradi strahu ni stopila v dvorano, oče Iger, sicer predsednik piranskega kluba, pa si je dvoboj ogledal v prvih vrstah), tako ni izenačil najboljšega dosežka slovenskih boksarjev na evropskih prvenstvih, doslej se je v četrtfinale uvrstil le Rok Urbanc, in sicer leta 2011 v Ankari.

