Litovski predsednik Gitanas Nauseda je danes ob prihodu na vrh EU v Bruslju opozoril na organizirane migracije iz Iraka, Irana in Sirije prek Belorusije na mejo EU. Izrazil je veliko zaskrbljenost. Pošiljanje migrantov na mejo EU po njegovih besedah postaja uradno stališče Minska, ki je še vedno pod nadzorom Aleksandra Lukašenka. Opozoril je, da je to evropski problem.

Predsednik je opozoril, da se vzpostavljajo dodatni leti med Bagdadom in Minskom ter med Minskom in drugimi prestolnicami v regiji. Po njegovih informacijah trenutno okoli 1.500 Iračanov v Minsku čaka na pot do meje EU.

Da so organizirane migracije prek Belorusije zelo skrb vzbujajoče in da gre za evropski problem, meni tudi latvijski premier Krišjaniš Karinš.

Lukašenko kot Erdogan

Podoben problem ima EU že vseskozi s Turčijo, ki uporablja migrante kot orodje za uveljavitev svojih političnih ciljev. Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je na primer v začetku lanskega leta rekel, da so odprli vrata migrantom, ker Unija "ni držala obljub".

Vrh EU obsodil poskuse izkoriščanja migrantov v politične namene

Voditelji članic EU so danes obsodili kakršne koli poskuse tretjih držav za izkoriščanje migrantov v politične namene. Kljub zmanjšanju migracijskih tokov v minulih letih voditelje skrbi razvoj na nekaterih migracijskih poteh, zato so v današnjih sklepih o migracijah pozvali k nadaljnji budnosti in nujnemu ukrepanju.

Voditelji članic unije v sklepih, ki so jih sprejeli danes, obravnavajo zlasti zunanji vidik migracij. Pozvali so k nadaljnji krepitvi sodelovanja z državami izvora in tranzita na podlagi pragmatičnega in prožnega pristopa, prilagojena posamezni državi.