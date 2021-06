Zunanji ministri s sankcijami odločno proti zatiranju v Belorusiji

Ministri, med njimi vodja slovenske diplomacije Anže Logar, se bodo dotaknili še vrste tem, na primer odnosov z Rusijo in Turčijo v luči vrha unije ta konec tedna, ki bo to obravnaval, ter dialoga Srbije in Kosova pod okriljem Evropske unije.

Zunanji ministri Evropske unije bodo danes v Luksemburgu predvidoma potrdili nove sankcije proti posameznikom in pravnim osebam, odgovornim za zatiranje v Belorusiji in za prisilni pristanek Ryanairovega letala v Minsku ter aretacijo opozicijskega novinarja Romana Protaseviča. Pričakuje se tudi politična podpora gospodarskim sankcijam.

Ministri, ki se bodo pred zasedanjem na zajtrku pogovorili z vodjo beloruske opozicije Svetlano Tihanovsko, bodo predvidoma potrdili sankcije proti 78 posameznikom in sedmim pravnim osebam, odgovornim za zatiranje v Belorusiji, in tudi za za prisilni pristanek Ryanairovega letala in aretacijo Romana Protaseviča.

Za posameznike to pomeni prepoved potovanja v Unijo in zamrznitev premoženja, za pravne osebe pa zamrznitev premoženja. To bo četrti sveženj takšnih sankcij zaradi zatiranja prebivalstva v Belorusiji. Na kazenskem seznamu je že 88 posameznikov in sedem pravnih oseb.

V načrtu tudi številne gospodarske sankcije

Poleg tega se od ministrov danes pričakuje politična podpora gospodarskim sankcijam v finančnem, energetskem in kemičnem sektorju. Dogovor na tehnični ravni naj bi bil že dosežen, a vsi pravni postopki naj do danes ne bi bili končani. Se pa formalno potrditev pričakuje v času vrha Unije ta konec tedna.

Druga osrednja tema bo Irak. Ministri bodo med drugim razpravljali o možnosti napotitve opazovalne misije na oktobrske volitve v tej državi in se pogovorili z iraškim kolegom. Tretja osrednja tema zasedanja bodo odnosi z Latinsko Ameriko.