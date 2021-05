Beloruske oblasti objavile zapis pogovora s pilotom Ryanairovega letala

Belorusko ministrstvo za promet je danes objavilo zapis pogovora med belorusko kontrolo zračnega prometa in Ryanairovim letalom, ki je v nedeljo pristalo v Minsku. Glede na zapis je kontrolor obvestil pilota, da je na krovu bomba, in mu predlagal, naj letalo, ki je bilo namenjeno v Vilno, preusmeri v Minsk.

"Imamo informacijo posebnih služb, da imate na krovu bombo, ki bi bila lahko aktivirana nad Vilno," je sporočil kontrolor zračnega prometa na letališču v Minsku in pilotu letala irske nizkocenovne družbe Ryanair priporočil, naj pristane.

Pilot je nato vprašal o izvoru grožnje, kontrolor pa mu je odgovoril, da jo je varnostna služba na letališču prejela prek elektronske pošte, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Beloruske oblasti so zatrdile, da je letalo pristalo v Minsku po "njihovem priporočilu". V ponedeljek so sporočile, da je pilot odločitev o pristanku sprejel neodvisno in je imel možnost odleteti ali na Poljsko ali v Ukrajino.

Prav tako so navedle, da je grožnjo, naslovljeno na letališče v Minsku, poslalo palestinsko gibanje Hamas.

Letalo je bilo na poti iz Grčije v Litvo

Belorusko ministrstvo za promet je danes tudi sporočilo, da so predstavniki mednarodnih agencij vabljeni, da dodatno preučijo okoliščine incidenta. Vabilo velja za Mednarodno organizacijo civilnega letalstva (ICAO), Mednarodno združenje zračnega prometa (IATA), Evropsko agencijo za varnost v letalstvu (EASA) ter evropske in ameriške civilne letalske oblasti.

Ryanairovo letalo, ki je bilo na poti iz Grčije v Litvo, je v nedeljo pristalo v Minsku, kjer so aretirali opozicijskega aktivista in novinarja Romana Protaseviča ter njegovo dekle.

Voditelji članic EU so v odzivu na incident pozvali k prepovedi prometa v zračnem prostoru EU za beloruska letala in uporabo evropskih letališč. Prav tako so pozvali letalske družbe v EU, naj se izogibajo preletom nad Belorusijo, in se zavzeli za takojšnjo izpustitev aretiranega beloruskega novinarja.