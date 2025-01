Lia Apostolovski šesta v Nemčiji

Apostolovski, bronasta lani v Glasgowu, je 1,75 in 1,80 m preskočila prvič. Na 1,84 je letvico prešla šele v tretjem skoku in tedaj nazadovala na šesto mesto. Nadaljevala je na 1,88 m in bila trikrat neuspešna.

Na naslednji višini, 1,91 m, se je pomerila le trojica tekmovalk. Honsel se je prebila do zmage, edina je v tretjem skoku zmogla to višino in nato tudi sama nadaljevala tekmo. Druga je bila lanska italijanska prvakinja in dolgo vodilna na tekmi Idea Pieroni, tretja pa Uzbekistanka Safina Sadulajeva, sedma lani na OI. Obe sta preskočili 1,88 m.

"Vesela sem, da sem po skoraj štirih mesecih treninga začela tekmovati. Zadovoljna sem z nastopom, ker je bil pred prvo tekmo leta cilj, da čim bolje izvedem tek v zaletu in nato tehniko skoka. To mi je uspelo. Na začetku sezone je v moji disciplini pomembno, da se sestavijo vsi občutki. Poleg tega je bila današnja tekma posebna, izmenično je potekal ženski skok v višino in moški skok s palico. Vzdušje v dvorani pa je bilo super," je sporočila Apostolovski.

V skoku s palico, drugi disciplini skakalnega mitinga, je zmagal Sam Kendrick iz ZDA (5,75 m), dvakratni svetovni prvak in srebrn lani na OI v Parizu.

