Kitajka po skoraj desetletju prejela olimpijsko zlato

Ruski atletinji Lašmanovi so odvzeli in izbrisali vse njene dosežke od februarja 2012 do januarja 2014, kar pomeni, da so ji odvzeli tudi zlato medaljo v hoji na 20 km na olimpijskih igrah v Londonu 2012, in zlato odličje, ki ga je osvojila na svetovnem prvenstvu 2013 v Moskvi.

Lašmanova je tretja Rusinja, ki je bila suspendirana zaradi dopinga na londonski olimpijski preizkušnji na 20 km pred devetimi leti in sedmimi meseci. Izključeni sta bili tudi drugouvrščena Olga Kaniškina in petouvrščena Anisija Kirdjapkina.

Qieyang Shenjie becomes the 1st Tibetan representing Team China winning Olympic gold. She won women's 20km race walk bronze in the 2012 London Olympic Games. As the gold & silver winners from Russia have been stripped of medals, Qieyang Shenjie is awarded the gold. pic.twitter.com/jaKRfWlOQ7