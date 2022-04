Kenijki Joyce Chepkirui štiriletna prepoved

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

To je v izjavi za javnost danes sporočila enota za integriteto v atletiki, potem ko je julija 2019 obravnavala nepravilnosti v biološkem potnem listu 33-letne tekačice na dolge proge.

Tekmovalka se je na Casu zagovarjala, da so bile nepravilnosti posledica jemanja zdravil in diete. Pritožba Kenijke je bila neuspešna, s tekmovališč pa bo odsotna do 28. junija 2023.

Kenijska atletika ostaja na rdeči listi krovne zveze ter Svetovne protidopinške agencije, saj je bilo v zadnjih petih letih kaznovanih kar 28 atletov in atletinj na srednjih in dolgih progah, piše AFP.

