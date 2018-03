Iaaf zaostrila pogoje za menjavo državljanstva

Do zdaj so lahko atleti zastavo, pod katero nastopajo, zamenjali po letu dni premora. To obdobje bo zdaj podaljšano na tri leta. To pomeni, da bo od vloge do dejanskega nastopa za drugo državo preteklo precej več časa kot doslej. Nova država bo morala atletu ali atletinji ob tem podeliti tudi polnopravno državljanstvo z vsemi pravicami, vsak športnik pa bo lahko državo zamenjal le enkrat v karieri. Menjava državljanstva za športnike, mlajše od 20 let, ne bo več mogoča.

O novih ukrepih bo Iaaf dokončno odločala na julijskem kongresu v Buenos Airesu. Lani je bilo v atletiki namreč opaziti precej menjav državljanstev, predvsem Turčija in zalivske države so v svoje vrste zvabile afriške atlete in atletinje.

Najbolj odmeven prestop v slovenski ekipi je bil pred leti prihod Jamajčanke Merlene Ottey. Ta je leta 2003 za Slovenijo na dvoranskem SP v Birminghamu osvojila bron na 60 metrov, precej več uspehov je imela pred tem, saj ima kar devet olimpijskih odličij, od tega tri srebrne in šest bronastih.