Iaaf od oktobra World Athletics

Mednarodna atletska zveza (Iaaf) bo oktobra spremenila ime v World Athletics. Na zvezi bodo s preimenovanjem počakali do jeseni zaradi svetovnega prvenstva, ki ga bo gostila katarska prestolnica Doha.

Kot so sporočili z Iaaf, naj bi novo ime ponazarjalo prenovo zveze v preteklem obdobju, nov naziv pa naj bi ponazarjal "moderno, kreativno in pozitivno sliko te športne zvrsti".

"Upamo, da nam bo z novo znamko uspelo za atletiko navdušiti generacijo mladih," so v današnjem sporočilu za javnost pri Iaaf povzeli svojega predsednika Britanca Sebastiana Coeja.

Ugled Iaaf je močno padel po aferah na zvezi v obdobju predsedovanja Senegalca Lamina Diacka (1999 - 2015), ko je prišlo tako do korupcijskih kot tudi do dopinških afer.

Kratico Iaaf atleti uporabljajo vse od leta 1912. Najprej je bila to kratica za International Amateur Athletic Federation, leta 2001 pa so ime spremenili v International Association of Athletics Federation, a je kratica ostala enaka. Iz imena je izginila beseda amaterska, saj je bilo takrat že nekaj desetletij jasno, da se je tudi ta šport profesionaliziral.

