Rusije ne bo na letošnjem svetovnem prvenstvu

Iaaf je zaradi s strani ruske države podprtega dopinškega sistema atletinje in atlete iz te države izključil iz mednarodnih tekmovanj november 2015 in odtlej lahko pod nevtralno zastavo na mednarodnih tekmovanjih nastopajo le tisti predstavniki te države, ki dokažejo, da niso del sistema in izpolnjujejo tudi zahteve in program Svetovne protidopinške organizacije Wade.