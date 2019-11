Mednarodna atletska zveza v 2020 z novim imenom in novimi tekmovanji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poleg diamantne lige še zlati, srebrni in bronasti mitingi

Svetovna atletika, kot se je nedavno preimenovala Mednarodna atletska zveza, v leto 2020 vstopa tudi z novo serijo tekmovanj. Na zasedanju sveta, najvišjega organa med dvema kongresoma, so v poleg že obstoječe najvišje serije mitingov na svetu, diamantne lige, uvedli tudi celinsko serijo z zlatimi, srebrnimi in bronastimi enodnevnimi mitingi.

Svetovna atletika bo skrbela za zlate mitinge, za preostali ravni pa bodo zadolžene celinske federacije, skupaj naj bi bilo v srebrno in bronasto serijo zajetih okrog 100 mitingov po svetu.

Devet zlatih mitingov od predvidenih desetih je že potrjenih in so bili že zdaj na visoki organizacijski ravni. Prvo tekmovanje med njimi bo 10. maja na stadionu v Tokiu, kjer bodo 12 tednov pozneje potekali olimpijski boji, zadnje pa 15. septembra v Zagrebu.

Visoke denarne nagrade

Skupni nagradni sklad bo najmanj dva milijona ameriških dolarjev, na vsakem pa bodo najboljšim razdelili najmanj 200.000 evrov ter podelili tudi enako število točk za svetovno lestvico kot za diamantno ligo. Poleg tega bodo zmagovalce zlatih celinskih mitingov povabili tudi na svetovno prvenstvo v Oregonu (Eugene) 2021.

Osrednje discipline te serije v 2020 bodo 200 m, 3000 m zapreke, troskok, disk in kladivo tako za atlete kot atletinje, ostale discipline si bodo izbrali organizatorji mitingov. Za osrednje bo na posameznem mitingu na voljo najmanj po 20.000 dolarjev, 6000 za zmagovalce, za preostale pa po 10.000 dolarjev, 3000 za zmagovalce.

Novi člani izvršnega odbora

Turek Hasan Arat, Kanadčanka Abby Hoffman, Američan Sunil Sabharwal so bili potrjeni za nove člane devetčlanskega izvršnega odbora, ki bo skrbel za pripravo najpomembnejših poslovnih odločitev, povezanih s tekmovanji, letnim proračunom in drugimi postopki in sistemi, s katerimi upravlja zveza.

Poleg treh tokrat imenovanih so bili že prej v IO izvoljeni predsednik zveze Sebastian Coe, prvi podpredsednik Sergej Bubka, podpredsednik Nawaf Bin Mohammed Al Saud, Geoff Gardner in Ximena Restrepo, po položaju pa je član tudi direktor Svetovne atletike Jon Ridgeon.

Svet je na zadnji seji v tem letu spremenil tudi datum SP leta 2023 v Budimpešti, iz predvidenega termina med 26. avgustom in 3. septembrom so ga prestavili na čas med 19. in 27. avgustom.

Zlata celinska serija 2020: 10. maj Tokio (Japonska) 13. maj Nanjing (Kitajska) 22. maj Ostrava (Češka) 1. junij Hengelo (Nizozemska) 13. junij Kingston (Jamajka) 7. julij Szekesfehervar (Madžarska) 6. september Silesia (Poljska) 15. september Zagreb (Hrvaška) * deseti miting bo določen naknadno.

