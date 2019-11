Kipchoge in Muhammadova najboljša atleta leta 2019

Kipchoge je 12. oktobra postal prvi Zemljan, ki je maratonsko razdaljo 42 kilometrov in 195 metrov premagal v manj kot dveh urah. Kenijskemu tekaču so med tekom pomagali "zajci", partnerji za trening, ki so mu na njemu povsem prilagojeni progi dajali ritem in mu nudili zavetrje, ter tudi tehnologija.

Poleg 41 narekovalcev ritma je pred skupino tekačev s Kipchogejem vozil namreč avtomobil na električni pogon, ki je oddajal posebne zeleno obarvane laserske žarke, s katerimi so na podlagi računalniških izračunov Kipchogeju kazali idealno tekaško linijo.

Marathon king @EliudKipchoge is crowned Male Athlete of the Year 🏆🇰🇪#AthleticsAwards pic.twitter.com/XlR6NR79PI — World Athletics (@WorldAthletics) November 23, 2019

Izjemna znamka 1:59:40 sicer zaradi vseh omenjenih pripomočkov ne šteje za uradni maratonski rekord. "Upam, da sem navdih vsem ljudem. Res sem vesel, da sem spisal atletsko zgodovino," je dejal 35-letni Kipchoge na podelitvi nagrad Mednarodne atletske zveze (IAAF). "Upam, da sem velika inspiracija za naslednjo generacijo športnikov."

Devetindvajsetletna Muhammadova pa je letos dvakrat izboljšala rekord na 400 metrov ovire. Najprej je julija na ameriškem prvenstvu z 52,20 popravila rekord, ki je obstal od leta 2003, nato pa je novo znamko dosegla še na svetovnem prvenstvu v Dohi, ko je tekla 52,16 in prvič osvojila svetovni naslov.

"Za menoj je težko in naporno leto, a vse se je razpletlo odlično," je dejala Američanka na podelitvi v Monaku.

