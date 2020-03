Po znanem datumu OI zdaj atletsko SP šele leta 2022

Svetovna atletika je potem, ko so Mednarodni olimpijski komite in organizatorji olimpijskih iger v Tokiu določili datum olimpijskih iger leta 2021, v sporočilu za javnost napovedala, da bodo sedaj preučili vse možnosti, da svetovno prvenstvo v atletiki ameriškem mestu Eugene pripravijo leta 2022 in ne prihodnje leto, kot je bilo predvideno.

SP v atletiki je bilo sicer na koledarju med 6. in 15. avgustom 2021.

"Podpiramo nov datum OI, ki so ga sporočili Mok in japonski organizatorji. Tako bodo imeli športniki dovolj časa, da se ustrezno pripravijo in vrnejo v normalne procese treninga in tekmovanj," so sporočili iz vodstva kraljice športov.

Dodali so, da bodo sedaj začeli delati z organizatorji SP v ZDA ter drugih velikih atletskih tekmovanj, tudi evropskega prvenstva, da bi našli ustrezen termin srečanja najboljših atletov sveta leta 2022.

Prvi mož Svetovne atletike Sebastian Coe se je že 23. marca v pismu, ki ga je poslal predsedniku Moka Thomasu Bachu, zavzel za preložitev poletnih OI v Tokiu na leto 2021. Ob tem je zapisal, da bi bile letošnje igre zaradi pandemije koronavirusa naravnost "neizvedljive in nezaželene".

Dvakratni olimpijski prvak na 1500 metrov je nato povedal tudi, da bi bili pripravljeni prestaviti atletsko SP, če bi bile OI naslednje leto, kar se je tudi zgodilo.