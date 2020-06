Isinbajeva napisala odprto pismo in spregovorila o kršitvi pravic

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanja ruska atletska zveznica Jelena Isinbajeva, dvakratna olimpijska zmagovalka, trikratna svetovna prvakinja in še vedno lastnica svetovnega rekorda v skoku s palico, je napisala odprto pismo Mednarodnemu olimpijskemu komiteju (Mok) in Svetovni atletiki (IAAF), v katerem se je zavzela za nastope "čistih" športnikov iz Rusije.

Ruskim atletom grozi, da od začetka naslednjega meseca ne bodo mogli nastopati na mednarodnih tekmovanjih niti pod nevtralno zastavo. Krovna atletska zveza je Rusijo zaradi številnih dopinških škandalov suspendirala že leta 2015 in odtlej lahko na velikih tekmovanjih nastopijo le tisti ruski atleti, ki dokažejo, da niso vpleteni v sistematični ruski doping.

Svetovna atletika je sredi meseca zavrnila prošnjo atletske zveze Rusije za odlog plačila prvega od dveh obrokov kazni v skupni višini 8,8 milijona evrov, ki ga je določila marca letos zaradi kršenja protidopinških pravil.

Nastop ruskih atletov je na olimpijskih igrah v Tokiu pod velikim vprašajem. Foto: Reuters

Prvo polovico morajo Rusi plačati najpozneje do 1. julija, sicer ruski atleti ne bodo smeli nastopati na tekmovanjih. Podpredsednik ruske atletske zveze Eduard Bezuglov je dejal, da zveza nima sredstev za plačilo kazni.

Minuli teden je nekaj ruskih športnikov pozvalo športne oblasti, naj plačajo kazen, pismo s to prošnjo je dobil tudi ruski predsednik Vladimir Putin.

"Že ves čas trdimo, da bi morala kazen za nepravilnosti nositi nositi zveza, ne pa atleti. Nedopustno je, da se nam ne daje prav nobene možnosti nastopanja na mednarodnih tekmovanjih. To je huda kršitev osnovnih načel športa in pravice 'čistih' atletov. Kazen je nesorazmerno visoka, kolektivna in s tem prenaša odgovornost na tretjo stran, ki nima krivde," je med drugim zapisala Jelena Isinbajeva.