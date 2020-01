Nekdanji predsednik IAAF končno pred sodišče

Sodni proces naj bi predvidoma trajal največ do 23. januarja, Diack pa bi lahko zaradi korupcije, podkupovanja in pranja denarja v več primerih prejel kazen do desetih let zapora, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Obtožnica francoskega tožilstva je dolga kar 90 strani in zdaj se bo zadeva po štirih letih končno premaknila na sodišče. Eden svoj čas najvplivnejših ljudi v svetu športa se obenem sooča s hudimi obtožbami o prikrivanju pozitivnih dopinških testov.

Na sodišču bo tudi Habib Cisse, nekdanji Diackov pravni svetovalec, ki je osumljen, da je bil posrednik med IAAF in rusko atletsko zvezo. V sodni dvorani bo tudi nekdanji prvi mož protidopinškega telesa pri IAAF Gabriel Dolle, ki je prav tako osumljen prejemanja podkupnine.

V Parizu pa ne bo sina Lamina Diacka, Pape Massate Diacka, ki je skrbel za dobičkonosne pogodbe IAAF.

Senegal zavrača vse pozive za izročitev

Obtožbe na račun obeh senegalskih športnih funkcionarjev so hude. Skupaj naj bi poskrbela, da je Papa Massata Diack v času očetovega predsednikovanja obogatel v vlogi marketinškega svetovalca krovne svetovne atletske zveze. A vsaj za zdaj ga roka pravice še ni dohitela, saj v Senegalu uživa življenje. Čeprav ga preko tiralice išče tudi Interpol, Senegal zavrača vse pozive za izročitev.

Med drugim je Diack mlajši osumljen, da je za 450.000 evrov izsiljeval nekdanjo rusko maratonko Lilijo Šobuhovo, ki naj bi si kupila nastop na olimpijskih igrah v Londonu 2012. Po plačilu so na IAAF poskrbeli, da v javnost ni prišel njen pozitiven dopinški vzorec.

Papa Massata Diack naj bi dejavno sodeloval tudi pri kupovanju glasov ob glasovanju za prireditelja olimpijskih iger, ki sta jih dobila Rio de Janeiro 2016 in Tokio 2020. Njegov oče je bil dolgo član Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok). Preiskovalci obema Diackoma očitajo tudi, da je imelo podjetje Pape Diacka milijonske prilive ob izboru Dohe za svetovno prvenstvo v atletiki.

Škandal, ki ga bodo obravnavali na sodišču, je vodil do izključitve Rusije s številnih mednarodnih tekmovanj med letoma 2011 in 2015, v svetu atletike pa ruski športniki še vedno na mednarodnih tekmovanjih lahko nastopajo le pod nevtralno zastavo, predlog Svetovne protidopinške agencije Wade o vnovični izključitvi z OI pa je zdaj na Mednarodni športni arbitraži v Lozani.

