Olimpijski podprvakinji iz Ria štiriletni suspenz

Mehiška atletinja Maria Guadalupe Gonzalez, olimpijska in svetovna podprvakinja v hitri hoji na 20 km, si je zaradi pozitivnega dopinškega testa, v njenem telesu so našli anabolen steroid trenbolon, prislužila štiriletno prepoved nastopanja, je danes sporočila komisija za integriteto športnikov (AIU) pri Mednarodni atletski zvezi (IAAF).

Tridesetletna Mehičanka je bila pozitivna 17. oktobra 2018 v Mehiki in bo suspendirana do novembra 2022, vendar pa lahko obdrži vse kolajne, ki jih je na mednarodni sceni osvojila leta 2016 in 2017.

Na OI v Rio de Janeiru 2016 je naslov olimpijske prvakinje na 20 km izgubila za dve sekundi, zaostala le za Kitajko Liu Hong, leto pozneje v Londonu pa je v isti disciplini za eno sekundo izgubila naslov svetovne prvakinje v Londonu; zmagala je Kitajka Jiayu Yang.

Gonzalezova se je sicer branila, da je zaužila oporečno kontaminirano meso, potem ko so ji zdravniki odkrili anemijo in ji svetovali, naj uživa več mesa. Pri komisiji AIU pa so ugotovili, da so bile vrednosti trenbolona "precej višje", kot bi jih atletinja lahko zaužila s kontaminiranim mesom.

Mehičanka ima sicer še zadnjo možnost - da se obrne na mednarodno športno arbitražo Cas.