Guček hiter tudi na DP, Neja Filipič v Celju ponovno prek 14 m

Matic Ian Guček (Kladvar) je drugi dan državnega prvenstva v atletiki v Celju na 400 m ovire slavil z 49,06 sekunde in kljub treningom v pripravah na olimpijske igre v Parizu prikazal dober nastop. Neja Filipič (Mass) je v troskoku trikrat presegla 14 m, največ so ji namerili v peti seriji 14,18 m.

"Nisem si zastavljal nekih visokih ciljev pred DP. Nastopil sem po težjih treningih, ki jih imam v pripravah na olimpijske igre v zadnjem obdobju. V Parizu si želim teči osebni in s tem državni rekord, to bi bilo lahko dovolj za polfinale, kar se mi zdi ta čas uresničljiv cilj. Na nedavnem EP v Rimu sem se pridružil evropskemu vrhu članov in tam želim ostati. Po EP sem potreboval premor, zato nisem tekmoval. Bil je pomemben zame zaradi psihične izpraznjenosti. Sedaj spet komaj čakam na tekme, misli sem že usmeril tudi v OI, današnji dosežek pa je potrditev, da sem dobro delal," je pojasnil Guček.

Z mnenjem nekaterih sprinterjev v soboto, ki so dejali, da je nova preplastitev proge na stadionu celjskega Kladivarja mehka in počasna, pa se ni strinjal. "Dejali so, ga je proga mehka in počasna. Proga je odlična, to so dokazali že časi, ki so jih dosegli v soboto."

Filipič je skočila poleg daljave dneva še 14,02 v prvi in 14,05 m v zadnji seriji: "Lepa serija izidov mi je uspela, upam, da bo tako vse večkrat. Veter je bil premočan, zato je bilo težko najti pravi zalet, lažje pa je potem skočiti. Sem zadovoljna in vesela, da se premikam v pravo smer."

Nepričakovan razplet na teku na 200 m

Nepričakovano se je razpletel tek na 200 m. Štiriintridesetletna Maja Mihalinec Zidar (Mass) naj bi po sobotnemu naslovu na 100 m dodala drugega na še enkrat daljšem sprintu za peti tovrstni dvojček na DP. Silovito je začela in imela že nekaj korakov prednosti v ciljni ravnini. Tam je začela pospeševati sedemnajst let mlajša Pika Bikar Kern, v zadnjih korakih pa starejša tekmica klecati. Hčerka nekdanje slovenske atletske zvezdnice Alenke Bikar je na koncu zmagala s 23,64 sekunde in s stotinko prednosti.

"Nisem mogla verjeti, da sem zmagala. Moj start je bil, kot vedno, joj. Ampak potem sem v drugem delu uspela priti do svojega prvega članskega naslova. Morala sem še enkrat pogledati rezultat, da sem dobila potrditev," se je smejalo Bikar Kern. Mihalinec Zidar pa je povedala, da je tako hitro začela, da bi si vendarle priborila možnost nastopa na OI ter se čim bolj približala meji 23 sekund, kar ji ni uspelo.

Tako kot med atletinjami je tudi pri atletih na pol stadionskega kroga pihal nekoliko premočan veter za priznavanje rekordov. Dva člana slovenske štafete sta se spustila pod 21 sekund, Andrej Skočir (Mass) je z 20,77 slavil pred Matevžem Šuštaršičem (Krka, 20,92) in Jernejem Gumilarjem (Mass, 21,07).

Med atleti sta se na dva stadionska kroga za zmago pomerila 24-letna partnerja na treningih. Jan Vukovič (Kladivar) je dolgo vodil, v prvem zavoju zadnjega kroga ga je prehitel Rok Markelj (Triglav), a se je Vukovič na začetku ciljne ravnine vrnil na čelo in zmagal z 1:48,69. Markelj, ki je tekel 1:49,14, se je moral na koncu potruditi za drugo mesto, saj je le 16 stotink presenetljivo zaostal sedem let mlajši Benjamin Lakošeljac, ki se je z osebnim rekordom 1:49,27 tudi spustil pod 1:50. Vid Botolin (Kladivar) je bil skoraj pol minute pred tekmeci na 3000 m (8:09,77).

Veronika Sadek (Slovan) je z 2:05,61 zmagala na 800 m, kjer ji je z ritmom pomagala Anita Horvat (Velenje), lani srebrna na tej razdalji na dvoranskem EP in prva v soboto na pol krajši razdalji nato ni prišla do cilja. Agata Zupin (Velenje) je na nizkih ovirah brez težav osvojila nov naslov prvakinje s 57,56.

Martina Ratej (Kladivar) je v metu kopja zmagala s 54,73 m. Jakob Urbanč (Brežice) je s 66,92 m za devet centimetrov ugnal Jana Emberšiča (Domžale) v metu kladiva. Blaž Zupančič (Mass) je bil brez pravega tekmeca v suvanju krogle s 17,62 m, Veronika Domjan (Ptuj) pa je po sobotni zmago v suvanju krogle z 52 metri pričakovano slavila še v metu diska, kjer je slovenska rekorderka.

Izidi: moški:

- 200 m (veter +2,3 m/s):

1. Andrej Skočir (Mass) 20,77

2. Matevž Šuštaršič (Krk) 20,92

3. Jernej Gumilar (Mass) 21,07

- 800 m:

1. Jan Vukovič (Kla) 1:48,69

2. Rok Markelj (Tri) 1:49,14

3. Benjamin Lakošeljac (Nak) 1:49,27

- 3000 m:

1. Vid Botolin (Kla) 8:09,77

2. Klemen Vilhar (Kra) 8:37,48

3. Jošt Žnidaršič (Krk) 8:40,77

- 400 m ovire:

1. Matic Ian Guček (Kla) 49,06

2. Mitja Zubin (ADP) 52,11

3. Marko Pepelnak (Kla) 52,20

- 4x400 m:

1. Kladivar Celje 1 3:08,83

2. Triglav Kranj 2 3:16,04

3. Slovan Ljubljana 1 3:25,10

- višina:

1. Sandro Jeršin Tomassini (Mass) 2,02

2. Juš Smole (Kro) 2,00

3. Jaka Hace (Krk) 1,93

- palica:

1. Jak Rovan (Viva) 5,00

2. Maj Bizjak (Tri) 4,80

3. Luka Zupanc (Viva) 4,20

- troskok:

1. Maj Cizera Turk (Gor) 15,06

2. Martin Medvešek (Kla) 15,05

3. Filip Bizjak (Gor) 14,65

- krogla:

1. Blaž Zupančič (Mass) 17,62

2. Andraž Snedic (Mass) 13,16

3. Jože Pirnat (Dom) 11,50

- kladivo:

1. Jakob Urbanč (Bre) 66,92

2. Jan Emberđič (Dom) 66,83

3. Gaj Černigoj (Mass) 63,91 Ženske:

- 200 m (+2,9 m/s):

1. Pika Bikar Kern (Tri) 23,64

2. Maja Mihalinec Zidar (Mass) 23,65

3. Lina Hribar (Mass) 24,14

- 800 m:

1. Veronika Sadek (Slv) 2:05,61

2. Petja Klojčnik (Šta) 2:09,64

3. Ana Vita Verneker (Kak) 2:10,82

- 3000 m:

1. Nika Fajfar (Kla) 10:31,97

2. Urška Martinec (Pom) 10:37,00

3. Nuša Mali (Kro) 10:48,01

- 400 m ovire:

1. Agata Zupin (Vel) 57,56

2. Aneja Simončič (Mass) 1:00,27

3. Vika Rutar (Slv) 1:00,69

- 3000 m zapreke:

1. Ana Novak (Nav) 11:01,47

2. Sara Bilban (Nav) 11:52,98

- 4x400 m:

1. Velenje 1 3:44,67

2. Mass Ljubljana 1 3:46,14

- troskok:

1. Neja Filipič (Mass) 14,18

2. Urša Matotek (DTo) 12,48

3. Neja Omanović (Kra) 12,33

- disk:

1. Veronika Domjan (Ptu) 52,00

2. Hana Urankar (Kla) 49,23

3. Leja Bricman (SlG) 40,67

- kopje:

1. Martina Ratej (Kla) 54,73

2. Nina Rman (Mass) 46,68

3. Žana Sovdat (PSČ) 42,17

