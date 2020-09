Filipičeva uspešna tudi drugi dan ekipnega DP v Celju

Neja Filipič (Mass) je drugi dan ekipnega državnega prvenstva v atletiki v Celju slavila s 6,41 m v skoku v daljino. To je bila najboljša tekma DP, prek 1000 točk po mednarodnih tablicah sta dosegli še Maja Bedrač (Ptuj, 6,27) in Eva Pepelnak (Kladivar, 6,15). Ekipna naslova so osvojili člani celjskega Kladivarja in atletinje ljubljanskega Massa.

V soboto je Filipičeva s preseženimi 14 m slavila že v troskoku, dve posamični zmagi sta zabeležili tudi Anita Horvat (Velenje) na 100 in 200 m ter Klara Lukan (Mass).

Slednja je prvi dan prvenstva na 1500 m s časom 4:18,18 za pol minute ugnala ostale ter po mednarodnih tablicah dosegla 1064 točk, pod to mejo pa je z 9:36,14 sekunde v nedeljo zmagala še na 3000 m.

"Izid bi bil lahko še boljši, skočila sem namreč precej pred odrivno desko. Pričakovala sem okrog 6,50 m. Za zaključek pa je to dobro, konec koncev je to moja letos druga disciplina. Bolj sem zadovoljna s sobotnim dosežkom v troskoku. Sicer pa je moja letošnja sezona res izvrstna. Sedaj me čaka dopust, potem pa priprave na olimpijsko sezono," je dejala Filipičeva, ki je v skoku v daljino zabeležila 6,41, 6,34 in 6,18 m.

Horvatova na prvi mesti prešla šele v zadnjih petih metrih

Horvatova je tako na 100 m kot dan pozneje na 200 m na prvi mesti prešla šele v zadnjih petih metrih. Na 200 m je boljši izid od nje po mednarodnih tablicah dosegel zmagovalec med atleti Jure Grkman (Kamnik) z 21,20 sekunde.

"Tekmice za seboj sprva nisem videla, ob izhodu v ciljno ravnino pa je bila ena pred mano in sem jo ugnala šele na ciljni črti. To je zaključek sezone, ki je bila nenavadna, do konca julija smo imeli le slovenske tekme, šele avgusta močnejše mednarodne. Največjih prvenstev ni bilo, tako da se je bilo kar težko vse skupaj," je menila Horvatova.

Jan Matic Guček (Kladivar) je na na 400 m ovire z 52,50 sekunde zanesljivo ugnal Filipa Jakoba Demšarja (Mass, 53,89), prvega v soboto na 110 m ovire.

Na 800 m je bila najboljša Jerneja Smonkar (Velenje, 2:08,69), Jan Luxa (Mass) je v troskoku presegel 16 m (16,01), šestnajstletni Sandro Jeršin Tomassini pa je v višino zmogel 2,10 m.

S tem se je zaključila članska stadionska atletika na slovenskih tleh v tej sezoni. Slednjo je zaznamovala epidemija novega koronavirusa, ki je na naslednje leto prestavila olimpijske igre in svetovno dvoransko prvenstvo na Kitajskem, evropsko prvenstvo v Parizu pa je bilo odpovedano.

Kljub temu je Atletska zveza Slovenija izpeljala vsa domača članska prvenstva in tudi drugo leto zapored ligo, serijo največjih slovenskih mitingov.