Epilog Pekinga 2008: Marija Šestak dva centimetra od medalje

Kar je že nekaj časa znano, je pred dnevi postalo tudi uradno. Z Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK) so sporočili, na Olimpijskem komiteju Slovenije (OKS) pa uradno potrdili, da je Marija Šestak četrtouvrščena z olimpijskih iger 2008 v Pekingu v troskoku.

Tam je nekdanja slovenska atletinja z odličnim skokom 15,03, kar je še danes državni rekord, v enem najboljših ženskih troskokov v zgodovini atletike, pristala na šestem mestu.

Pozneje sta bila na tisti tekmi drugouvrščena Rusinja Tatjana Lebedeva, ki je takrat skočila 15,32 metra daleč, in bronasta Grkinja Grysopiyi Devetzi (15,23) zaradi dopinških prekrškov suspendirani, tako da je Kazahstanka Olga Ripakova (15,11) napredovala na drugo, Kubanka Yargelis Savigne (15,05) na tretje, danes 39-letna nekdanja slovenska atletinja pa je pristala na četrtem mestu in le za dva centimetra zaostala za stopničkami.

Bistvene razlike to ne pomeni

Marca lani je prejela srebro za nastop na dvoranskem svetovnem prvenstvu 2008. Foto: Reuters "Z Olimpijskega komiteja Slovenije so me pred dnevi obvestili, da sem dokončno četrta. Seveda sem s četrtim mestom bolj zadovoljna kot s šestim, a bistvene razlike zame to ne pomeni. Veliko drugače bi bilo, če bi napredovala do medalje. Diploma za šesto mesto mi je bila sicer zelo pri srcu in je bila ena redkih, ki je visela doma na steni, saj je bila tudi izjemno lepa. Bojim se, da nova ne bo takšna. Tudi srebrna medalja, ki sem jo lani prejela za nastop na dvoranskem prvenstvu v Valencii leta 2008, ni bila takšna, kot so jih prvotno podelili," je odločitev komentirala Šestakova, ki bo z MOK kmalu dobila novo diplomo, staro pa je že poslala v Lozano, kjer je sedež krovne olimpijske svetovne organizacije.

Finale izpred dobrih desetih let, v katerem je s še vedno veljavnim olimpijskim rekordom 15,39 metra zmagala Kamerunka Francoise Mbango Etone, je tako dobil končen epilog.

Danes je na AZS zaposlena kot pomoč strokovnemu delu in za odnose z javnostmi. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Obeta se ji še bron iz Osake, srebro iz Valencie je že dobila

Zanimivo, da za Šestakovo to ni edino "napredovanje", ki ga je dočakala po koncu atletske poti. Za nastop na dvoranskem svetovnem prvenstvu 2008 v Valencii, kjer je bila prvotno tretja, je naknadno dobila srebro, saj je bila pekinška grešnica Devetzijeva, ki je takrat osvojila zlato, diskvalificirana.

Grkinja je Šestakovi "pomagala" tudi do bronaste medalje za nastop na svetovnem prvenstvu 2007 v Osaki, kjer je bila Šestakova sprva peta. Toda pozneje so sprva srebrno Devetzijevo diskvalificirali, podobno pa se je zgodilo tudi s takrat četrtouvrščeno Rusinjo Ano Pjatih, tako da je Šestakova na koncu pristala na stopničkah. Bronasto medaljo bo dobila letos.

To je njena tretja medalja z velikih tekmovanj. Srebrna je bila na dvoranskem svetovnem prvenstvu 2008 v Valencii, na drugem mestu pa je pristala tudi na evropskem dvoranskem prvenstvu v Torinu leto pozneje.

