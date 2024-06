Triindvajsetčlanska slovenska reprezentanca, 11 atletinj in 12 atletov, bo nastopila na atletskem evropskem prvenstvu v Rimu, ki bo med 7. in 12. junijem. Na njenem čelu bo svetovni podprvak Kristjan Čeh, ki bo v metu diska branil srebro s prejšnjega prvenstva leta 2022 v Münchnu, kjer je bila tretja Tina Šutej. Slednja nastopa še ni potrdila.

"V Rim potuje številčna zasedba, reprezentanca pa bi bila še večja, če ne bi bilo poškodb. Maja Mihalinec Zidar se je že pred časom zaradi poškodbe stegenske mišice morala odpovedati nastopu v sprintu, potem pa je ta korak storila še Maruša Mišmaš Zrimšek. Pri Tini Šutej je še vprašaj, ker še ni sprejela dokončne odločitve glede odhoda v Rim po nedeljski poškodbi. Kljub temu bomo imeli na EP kvalitetno ekipa, veseli nas, da sta se uvrstili tudi obe štafeti atletov," je na uvodu novinarske konference povedal direktor Atletske zveze Slovenije (AZS) Nejc Jeraša.

Čeh: Fizično sem v dobri formi, tehnično se še sestavljam

"Dobro sem pripravljen, fizično sem v dobri formi, tehnično se še sestavljam. A je do EP še dovolj časa, da bom imel tam lahko dobro tekmo. Disk na svetovni ravni je vse boljši, svetovna konkurenca je v bistvu evropska na čelu s svetovnim rekorderjem Mykolasom Alekno iz Litve in olimpijskim in svetovnim prvakom Danielom Stahlom iz Švedske," je pojasnil Čeh, ki se je v Slovenijo javil prek internetne povezave.

Na EP se pripravlja v Estoniji, kje sicer živi večji del sezone. Med možna kandidata za zmagovalni oder je dodal Litovca Andriusa Gudžiusa, nekdanjega evropskega (2018) in svetovnega prvaka (2017), pa tudi Avstrijca Lukasa Weisshaidingerja, ki je bil tretji na OI v Tokiu ter tretji tudi na SP v Dohi 2019 in na EP v Berlinu 2018. Letos je bil ponovno zelo uspešen na mitingih.

Čeh je povedal, da je zadnji trening pred odhodom v večno mesto opravil danes v Tallinnu in bil z njim zelo zadovoljen. Po poletu v Rim ga čaka vadba v fitnesu, nato pa bodo v petek že kvalifikacije ter nato finale v njegovi disciplini.

Mesarič: Računamo vsaj na eno kolajno ter na pet finalnih uvrstitev

"Računamo vsaj na eno kolajno, mogoče še na kakšno, ter na pet finalnih uvrstitev. Lahko se zgodi tudi kakšno pozitivno presenečenje," je napovedal vodja reprezentance in predsednik strokovnega sveta AZS Lado Mesarič. Med tistimi, ki lahko posežejo v vrh, je tudi nekdanji mladinski svetovni podprvak na 400 m ovire Matic Ian Guček. V ponedeljek je tekmoval na Češkem in je četrti po izidih sezone v Evropi in 13. na svetu.

"Sem avtomatično uvrščen v polfinale in imam eno tekmo manj od predvidenega, kar je zame zelo dobro. Že v polfinalu moram namreč teči na polno. Na EP grem miren in sproščen, ker sem v dobri formi, kar sem potrdil na prejšnjih štirih tekmah. Ne bi se branil, da bi državni rekord tekel v finalu," pa je povedal Guček.

Na EP bosta tekmovali tudi Anita Horvat, srebrna na lanskem dvoranskem EP v Turčiji, in Lia Apostolovski, bronasta na dvoranskem svetovnem prvenstvu marca letos v Glasgowu v skoku v višini. Foto: www.alesfevzer.com

Na EP bosta tekmovali tudi Lia Apostolovski, bronasta na dvoranskem svetovnem prvenstvu marca letos v Glasgowu v skoku v višini, Anita Horvat, srebrna na lanskem dvoranskem EP v Turčiji.

"V tej sezon lepo stopnjujem formo. Slabše sem začela po izpuščeni zimski sezoni, sedaj pa je raven mojih nastopov že na zelo visoki ravni. Računam, da bom v finalu dosegla uvrstitev, ki so jo želim. Medaljo z EP že imam, želim si še eno," je bila jasna Horvat.

V zimski sezoni je svoje prvo odličje na velikih članskih tekmah že osvojila tudi Apostolovski. "Tekme na EP se že zelo veselim, dobro sem pripravljena in se osredotočam na petkove kvalifikacije, potem pa si želim čim boljši nastop v finalu."

Neja Filipič bo na EP nastopila v troskoku in po novi odločitvi Evropske zveze tudi v skoku v daljno. Tekmovali bosta tudi moški štafeti 4 x 100 in 4 x 400 m, kar je precej povečalo slovensko ekipo.

Reprezentanca (23): - člani (12):

Andrej Skočir (Mass Ljubljana), 200 m, 4 x 100 m, 4 x 400 m (uvrstitev na EP: prek svetovne lestvice)

Kristjan Čeh (Ptuj), disk (izpolnjena norma)

Matic Ian Guček (Kladivar Celje), 400 m ovire, 4 x 400 m (norma)

Anej Čurin Prapotnik (Ptuj), 100 m, 4 x 100 m (lestvica)

Rok Ferlan (Triglav Kranj), 400 m, 4 x 400 m (lestvica)

Filip Jakob Demšar (Mass), 110 m ovire, 4 x 100 m (lestvica)

Primož Kobe (Krka Novo mesto), polmaraton (lestvica)

Luka Janežič (Kladivar), 4 x 400 m (lestvica)

Maj Janža (Mass), 4 x 400 m (lestvica)

Jan Vukovič (Kladivar), 4 x 400 m (lestvica)

Jernej Gumilar (Krka), 4 x 100 m (lestvica)

Matevž Šuštaršič (Krka),4 x 100 m (lestvica) * članice (11):

Anita Horvat (Velenje), 800 m (norma)

Klara Lukan (Kladivar), 10.000 m (norma)

Liza Šajn (Slovan Ljubljana), 10.000 m (lestvica)

Anja Fink (Kronos Ljubljana), polmaraton (lestvica)

Nika Glojnarič (Brežice), 100 m ovire (norma)

Neja Filipič (Mass), troskok (norma)

Lia Apostolovski (Kranj), višina (norma)

Tina Šutej (Kladivar), palica (norma)

Martina Ratej (Kladivar), kopje (norma)

Agata Zupin (Velenje), 400 m ovire (lestvica)

Eva Pepelnak (Kladivar), troskok (lestvica).