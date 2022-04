Ena največjih prevar. Pa je na koncu uspela?

Ljubitelji športa zagotovo vedo, da so bile leta 1984 v Los Angelesu organizirane poletne olimpijske igre. A verjetno jih malo ve, da se je tam dogajala ena največjih prevar v novejši zgodovini tega športnega tekmovanja. Za to sta poskrbeli sestri Madeline in Margaret de Jesus iz Portorika.

Tistega leta so v štafeti premočno slavile Američanke. Foto: Reuters

Veliko bolj zanimiva zgodba kot rekord Američank

V atletiki v teku v štafeti 4x400 metrov so tistega leta slavile Američanke, ki so poleg zlate medalje za skoraj sekundo podrle olimpijski rekord. Drugouvrščene Kanadčanke so za zmagovalkami zaostajale skoraj tri sekunde. V štafeti tečejo štiri tekmovalke, a v takratnih pravilih je bilo lahko prijavljenih šest tekmovalk. In četudi katera od njih na koncu ni tekla v finalu, je vseeno bila upravičena do medalje. Na podlagi tega so ekipe lahko taktizirale in za finale spočile najboljše tekmovalke.

A v tistem tekmovanju se je dogajalo še vse prej drugega, ki je bilo za marsikoga veliko bolj zanimivo kot olimpijski rekord in zlata medalja Američank. Šlo je namreč za eno največjih in – če hočete – na nek način tudi smešno prevaro. Ekipa Portorika je imela na tistih olimpijskih igrah v štafeti prijavljene štiri tekmovalke, med njimi je bila tudi Madeline de Jesus. Pozneje se je izkazalo, da je bila v prevaro vpletena njena sestra dvojčica Margaret de Jesus.

En los Juegos de LA de 1984, una lesión impidió a la atleta puertorriqueña Madeline de Jesús participar en la prueba de 4×400. Para no perjudicar al equipo, le pidió a su hermana gemela Margaret, también corredora, que la reemplazara. Así Puerto Rico se clasificó para la final. pic.twitter.com/exc0FEJ2fM — The Football Mask (@MaskFootball) September 21, 2020

Ena na tekmovanje, druga na tribune

V osemdesetih letih prejšnjega stoletja sta bili Madeline in Margaret de Jesus uspešni atletinji. Veliko boljša je bila Madeline, medtem ko je Margaret imela prav tako solidno športno kariero. Madeline je tekmovala v skoku v daljino, troskoku in v teku na 400 metrov.

Madelini de Jesus se je na podlagi svojih rezultatov leta 1984 uspelo uvrstiti v olimpijsko reprezentanco, kjer je tekmovala v skoku v daljino, prav tako se je uvrstila v ekipo v štafeti na 400 metrov. Sestri Margaret se ni uspelo uvrstiti v ekipo, čeprav je tudi ona veljala za zelo dobro tekačico na 400 metrov. Vseeno se je odločila, da potuje v ZDA, kjer bo s tribun navijala za svojo sestro dvojčico. In ravno njeno "turistično" potovanje se je pozneje spreobrnilo v eno večjih prevar.

Šest dni je bilo dovolj za skrivni načrt

Madeline de Jesus je sprva tekmovala v skoku v daljino in nastopila daleč pod svojimi pričakovanji. Osvojila je zanjo skromno 21. mesto, še večje razočaranje je doživela, ko si je med nastopom poškodovala tetivo. Poškodba je bila tako huda, da je že šest dni pred štafetnim tekmovanjem na 400 metrov vedela, da ne bo mogla pomagati svoji ekipi. A bilo je ravno dovolj časa, da je skovala skrivni načrt.

10/8/1984 Los Ángeles– el relevo 4x400 de PUR hizo un fraude en los JO al alcanzar la final al llegar 5ta en la SF 1. Margaret de Jesús que no era parte de la delegación se hizo pasar por su hermana gemela Madeline, el COPUR descubrió el fraude y no las dejó competir en la final pic.twitter.com/12lU0wLkGg — Carlos Uriarte (@uriartecarlos1) August 10, 2020

Margaret ni niti za sekundo oklevala

Ker so bile v ekipi prijavljene le štiri tekmovalke, niso mogle računati na pomoč katere od drugih tekmovalk. Madeline na noben način ekipe ni želela pustiti na cedilu, zato se je spomnila skrivnostnega načrta. Svojo sestro dvojčico, s katero sta si na las podobni, je prosila, da jo zamenja v štafeti. Margaret ni oklevala niti za sekundo. Dobila je akreditacijo, opremo in se odpravila v olimpijsko vas med preostale športnike. Za to potezo so vedeli le preostale članice ekipe in trener Francisco Colon Alers.

Vse je šlo po načrtih, potem pa je prišla novinarka

V kvalifikacijah je šlo vse po načrtih, saj je Margaret zelo dobro nadomestila svojo sestro. Ekipa Portorika se je namreč z osmim časom uvrstila v veliki finale. Kmalu za tem nastopom so se začele težave, potem ko je nekdo vendarle prepoznal, da v štafeti ni tekla prava oseba.

Prevaro je ugotovila novinarka iz Portorika, ki je očitno zelo dobro poznala sestri De Jesus. Ta je po znamenju na licu ugotovila, da je v štafeti tekla Margaret in ne Madeline. Takoj je vodilne iz olimpijske delegacije Portorika obvestila o prevari, ki se dogaja na atletskih stezah. Sprožili so preiskavo in niso prav dolgo potrebovali da so odkrili, kaj se dejansko dogaja. Odkrili so vse podrobnosti prevare sester Madeline in Margaret de Jesus. Sledila je kazen. Zaradi prikrivanja so bile preostale članice suspendirane za eno leto, medtem ko sta bili sestri De Jesus suspendirani do konca življenja. Pozneje so kazen umaknili in nekaj let pozneje so jih navdušenci atletike lahko spet spremljali na atletskih stezah.

Tudi leta 1984 je bilo zanimanje za atletiko veliko. Nihče od številnih gledalcev ni prepoznal prevare v ekipi Portorika, ga pa je pozneje novinarka. Foto: Guliverimage

Za mnoge kot filmski scenarij

Mnogi so bili presenečeni nad domišljijo sester De Jesus. Cela zgodba jih je spominjala na filmski scenarij. Ni prav dosti manjkalo, da bi prevara uspela, če ne bi bilo tam novinarke, ki je razkrila vse skupaj. Morda je bila to za mnoge šola in spoznanje, da se prevara nikoli ne obrestuje.