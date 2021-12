Dvoransko atletsko SP 2024 v Glasgowu

Glasgow je leta 2019 gostil dvoransko evropsko prvenstvo, zdaj pa se mu obeta še svetovno, in sicer marca 2024. OI v Parizu se bodo tistega leta začele julija.

To Glasgow we go! 🇬🇧✌️🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿



The World Athletics Council confirms that the #WorldIndoorChamps 2024 will take place in Glasgow, United Kingdom. pic.twitter.com/GKcrqOpFd8