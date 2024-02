Američan in Nizozemka blizu svetovnih rekordov

Holloway je že deset let neporažen na 60 m z ovirami, v tem času je zbral kar 65 zaporednih zmag, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Tokrat se je ob zmagi na vsega tri stotinke približal svetovnemu rekordu 7,29 sekunde, ki ga je postavil dvakrat, na mitingu v Madridu (2021) ter na svetovnem prvenstvu v Beogradu (2022).

"Pristal sem šele pred dvema dnevoma, zato sem s tako hitrim tekom seveda zadovoljen," je pred 5500 gledalci v Lievinu dejal 26-letni Holloway. Drugo mesto je s časom 7,43 dosegel Just Kwaou-Mathey iz Francije.

Tri tedne pred začetkom svetovnega prvenstva v Glasgowu je v odlični formi tudi Nizozemka Femke Bol. Triindvajsetletnica je s časom 49,63 še popravila najboljši letošnji izid, ki ga je tekla pred tednom dni v Metzu. Za svojim svetovnim rekordom, ki ga je odtekla lani v domačem Apeldoornu, je zaostala natanko 37 stotink sekunde.

Femke Bol je v odlični formi. Foto: Guliverimage

Na vsega 51 stotink sekunde se je deset let staremu svetovnemu rekordu na 3000 m približala tudi Etiopijka Gudaf Tsegay. Tekla je 8:17,11 minute in se tako povsem približala rojakinji Genzebe Dibaba, tudi rekorderki na miljo ter 5000 m. Tsegay ima sicer svetovni rekord na 1500 m izpred treh let prav v Lievinu.

V redko zastopani disciplini 2000 m se je Etiopijec Lemecha Girma s časom 4:51,23 približal rekordni znamki rojaka Kenenise Bekeleja (4:49,99).

Na mitingu je nastopila tudi Slovenka Tina Šutej, ki je bila v skoku s palico sedma. Preskočila je 4,65 m, z najboljšim izidom sezone na svetu pa je slavila Novozelandka Eliza McCartney.