Drugi najhitrejši človek vseh časov je jezen na Usaina Bolta

"Jezen sem nanj. Če ga ne bi bilo, bi bil najboljši šprinter na svetu, tako pa sem bil vseskozi v njegovi senci. Rodil sem se v napačnem času," je v intervjuju za Times of India, bolj v šali kot zares, najboljšega šprinterja v zgodovini atletike Usaina Bolta ošvrknil Yohan Blake. Danes 29-letni šprinter se lahko pohvali s štirimi olimpijskimi medaljami in dvema medaljama s svetovnih prvenstev, a je polovico teh osvojil v štafeti 4 x 100 metrov. V letih 2012 in 2016 je bil z jamajško štafeto zlat, posamično pa je leta 2012 v Londonu osvojil srebro na 100 in 200 metrov.

Vrhunec njegove dozdajšnje kariere je naslov svetovnega prvaka v teku na 100 metrov, ki ga je leta 2011 dosegel v Daeguju, tam pa bil zlat tudi s štafeto. Zdaj si želi prihodnje leto, ko bodo v Tokiu na sporedu poletne olimpijske igre, na najpomembnejšem atletskem tekmovanju osvojiti še prvo posamično olimpijsko zlato.

"Zagotovo je to moj glavni cilj. Verjamem, da me boste v Tokiu videli v najlepši luči. Pritisk bo velik, na olimpijskih igrah je še večji, kot je na svetovnih prvenstvih, a verjamem, da bom uspešen," je povedal Blake, ki je lani 100 metrov najhitreje pretekel v času 9,96, leto pred tem pa je bil še stotinko hitrejši.

"Če zmagam ali ne, bodo to moje zadnje olimpijske igre," je še sporočil za konec.