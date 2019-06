Dibaba in Wale z izidoma sezone

Dibaba je že pred desetimi dnevi v Rimu tekla 3:56,28, ta dosežek na kilometer in pol pa je v Maroku še izboljšala (3:55,47), tudi Nizozemka Sifan Hassan se je na drugem mestu spustila pod prejšnji rekord sezone (3:55,93).

Wale je tekel 8:06,01 ter postavil ne le osebni, ampak tudi etiopski rekord. Dosedanji prvi čas leta, ki ga je imel v lasti tokrat tretjeuvrščeni Kenijec Benjamin Kigena, pa je popravil za 12 stotink.

Na 100 m so bile na prvih treh mestih Nigerijka Blessing Okagbare (11,05), Marie-Josee Ta Lou iz Slonokoščene obale (11,09) in Kanadčanka Crystal Emmanuel (11,30). Na 200 m je slavil rojak slednje Andre de Grasse (20,19).

Takole se je končal tek na 110 metrov z ovirami:

DRAMA!



McLeod trips on the final hurdle and Shubenkov flies over the line to just about claim the win!