Sijajen nastop slovenske rekorderke na diamantni ligi v Oslu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Maruša Mišmaš je na atletski diamantni ligi v Oslu dosegla državni rekord v teku na 3000 m zapreke z 9:20,97. Zasedla je deveto mesto in za skoraj osem sekund izboljšala svoj prejšnji rekord (9:28,61), ki ga je tekla 2. septembra lani v Berlinu.

Z najboljšim letošnjim izidom na svetu in rekordom mitinga je slavila Kenijka Norah Jeruto (9:03,71), nekdanja afriška prvakinja. Druga med 15 tekmovalkami, ki so prišle do cilja, je bila njena rojakinja Beatrice Chepkoech (9:04,30).

Slednja je aktualna afriška prvakinja, bila pa je četrta na svetovnem prvenstvu leta 2017 v Londonu in leto dni prej na olimpijskih igrah. Tretje mesto je zasedla še tretja Kenijka Hyvin Kiyeng (9:07,56). Ta je bila zlata na SP 2015 in srebrna na OI 2016 ter bronasta predlani na SP v Londonu.

Mišmaševa, ki je znova potrdila normo za letošnje SP v Dohi, je bila druga med Evropejkami. Mesto pred njo, 8., je bila Nemka Gesa Felicitas Krause (9:20,31).