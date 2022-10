Čeh med desetimi nominiranci za najboljšega atleta leta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Svetovna atletika (WA) je danes objavila seznam desetih nominirancev v izboru za najboljšega atleta na svetu za sezono 2022, med njimi pa je tudi slovenski šampion Kristjan Čeh. Ta teden se namreč začenja glasovanje za najboljšega atleta, so zapisali pri krovni mednarodni atletski zvezi.

Izbor desetih najboljših je opravila mednarodna komisija atletskih strokovnjakov, ki jo sestavljajo predstavniki vseh šestih celinskih zvez svetovne atletike.

Čeh si je izbor v svet krovne zveze prislužil z naslovom svetovnega prvaka v metu diska, z zmago v diamantni ligi in državnim rekordom (71,27 m) v Birminghamu ter z naslovom evropskega podprvaka.

Med deseterico nominirancev so poleg Čeha še brazilski tekač na 400 m ovire Alison dos Santos, švedski šampion v skoku s palico Mondo Duplantis, prvak na 3000 m zapreke, Maročan Sufian El Bakkali, ameriški tekač čez ovire Grant Holloway, tekač na srednje proge Norvežan Jakob Ingebrigtsen, kenijski maratonec Eliud Kipchoge, ameriški sprinter Noah Lyles, metalec kopja Anderson Peters iz Grenade ter portugalski troskokaš Pedro Pichardo.

O finalistih bodo odločali trije deli glasovanja. Svet WA (50%) in družina WA (25%) bosta svoje glasove prispevala preko elektronske pošte, navijači (25%) pa lahko za najboljšega glasujejo ta teden preko spletne strani WA in njenih družbenih omrežij (Facebook, Twitter, Instagram in YouTube).

