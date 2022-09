Na finalu atletskega pokala v Ljubljani tudi Čeh in Šutejeva

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ljubljana bo na stadionu v Šiški v petek in soboto gostila finale atletskega pokala Slovenije (APS), na katerem bosta drugi dan med drugimi nastopila Tina Šutej v skoku s palico in svetovni prvak v metu diska Kristjan Čeh. Oba sta z odličji na velikih tekmah in z izjemnimi nastopi v diamantni ligi zaznamovala sezono.

S tem tekmovanjem se bo praktično zaključila atletska sezona pri nas, oktobra bo v slovenski prestolnici še ljubljanski maraton, končala pa se pa tudi mednarodna liga Telekom Slovenije. Po šestih tekmah je med atleti na čelu Filip Jakob Demšar (Mass), tekač na 110 m ovire je pred zadnjo tekmo zbral 31 točk in ima točko prednosti pred Čehom, ki brani lansko zmago. Demšarja ni na startni listi na visokih ovirah.

Med atletinjami vodi Neja Filipič (Mass), ki je v skoku v daljino in troskoku osvojila 24 točk, dve manj ima slovenska rekorderka na 400 m ovire Agata Zupin (Velenje), ki je zmagala lani.

Atletska liga ima 32.500 evrov nagradnega sklada, Atletska zveza Slovenija pa za to serijo najmočnejših domačih tekem namenja skupaj 55.000 evrov. Letos je sedem prizorišč, eno manj kot lani. Najboljši štirje bodo v moški in ženski konkurenci na koncu prejeli po 2000, 1500, 1000 in 500 evrov, upoštevajo se le slovenski tekmovalci.

Anita Horvat Foto: Peter Kastelic/AZS

Manjkala bo državna rekorderka na 400 m Anita Horvat

APS se bo oba dneva začel ob 17.30, nastopila pa bo večina tekmovalcev, ki je tekmovala julija na svetovnem prvenstvu v Eugenu in prejšnji mesec na evropskem prvenstvu v Münchnu. Manjkala bo državna rekorderka na 400 m Anita Horvat, finalistka SP, ki v zadnjem obdobju teče na 800 m in bo sezono končala naslednji ponedeljek v Švici.

Prvi dan bodo nastopili še finalistka SP in EP Lia Apostolovski v skoku v višino, Maruša Mišmaš Zrimšek na 1500 m, Robert Renner v skoku s palico, Joni Tomičić Prezelj na 100 m ovire, Martina Ratej v metu kopja in maratonec Primož Kobe na 5000 m, Rok Ferlan in Lovro Mesec Košir pa se bosta pomerila za zmago na 400 m.

Tina Šutej Foto: Guliverimage

V soboto bodo poleg Čeha in Šutejeve, ki bosta začela tekmi v razmaku petih minut ob 18.40 in 18.45, na tekmovališču še Filipičeva v skoku v daljino, Zupinova, svetovni mladinski podprvak na 400 m ovire Ian Matic Guček, Jerneja Smonkar in Veronika Sadek ter Jan Vukovič na 800 m, Ferlan in Jure Grkman pa naj bi se po pričakovanjih pomerila za prvo mesto na pol stadionskega kroga.

Mednarodna liga se je začela 24. maja na Ptuju, sledile so tekme 28. maja v Slovenski Bistrici, 9. junija v Ljubljani, 14. junija v Mariboru, 24. in 25. junija je bilo državno prvenstvo v Velenju, pred APS je bil 8. julija še miting v Novem mestu.

Čeh je zmagal na prvih dveh mitingih, nastopil pa je le še na državnem prvenstvu, kjer je zanesljivo osvojil naslov. Ker je Demšar, ki je vpisal devet, dvakrat po osem in šest točk, že zbral štiri nastope in ga ne bo na APS, je pričakovati, da bo Čeh na koncu ob novi zmagi ubranil lansko skupno zmago. Doslej je zbral trikrat po 10 točk, najboljši seštevek preostalih atletov in atletinj za nastop na posamezni tekmi pa je bilo devet točk.