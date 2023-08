Uspešen slovenski začetek dneva, pomemben večer za Anito Horvat

Svetovno prvenstvo v atletiki je že močno zakorakalo v zadnji del, petek prinaša štiri končne odločitve, pa tudi dva slovenska nastopa. Prvi je že za nami. Lia Apostolovski je v kvalifikacijah skoka v višino na 19. svetovnem prvenstvu v atletiki v Budimpešti preskočila 1,89 metra in se z delitvijo devetega mesta uvrstila v nedeljski finale. Druga slovenska predstavnica sedmega dve prvenstva, Anita Horvat, bo nocoj ob 20.25 tekla v polfinalu na 800 m.

Lia Apostolovski je nastopila v skupini B kot petnajsta po vrsti med 18 tekmovalkami, v prvi pa je bila na startni listi ena manj. Potegovale so se za 12 mest v nedeljskem finalu, neposredna kvalifikacijska norma za to pa je bila 1,94 metra. A na njej sploh niso skakale.

Tekmovalke so začele na 1,74 metra, kar je Apostolovski izpustila in nato prvič preskočila letvico na 1,80, 1,85 m in tudi 1,89 m. Nato so letvico postavili na 1,92 m, kar je bil do letos osebni rekord Lie Apostolovski. Tu je bila Slovenka prvič neuspešna, prek te višine pa je bilo tedaj že pet tekmovalk. Ker so pozneje le še tri tekmovalke preskočile to višino, je kljub naslednjima neuspešnima skokoma Apostolovski prišla v finale, ker do višine 1,92 m ni imela popravljanj.

Triindvajsetletna članica ljubljanskega Massa je lani nastopila v finalu tako na SP (12.) kot na EP (7.), 5. avgusta letos pa je mejo osebnega rekorda pomaknila na 1,95 metra, ko je v nemškem Heilbronnu zaostala le za Avstralko Eleanor Patterson, svetovno prvakinjo.

Anita Horvat bo zvečer lovila osebni rekord in finale na 800 metrov. Foto: Peter Kastelic/AZS

Horvatova po osebni rekord in finale

Tekačica Anita Horvat si je v sredo s tekom, polnim napak, kot ga je ocenila sama, neposredno priigrala polfinalno vstopnico v teku na 800 metrov. Finale in boj za odličje, ki ga je napovedala, si bo poskušala zagotoviti ob 20.25.

Tekla bo v prvi od treh skupin, v svoji skupini ima četrti prijavljeni čas te sezone, in sicer 1:58.73, kar je njen rekord. Horvatova upa, da bo zvečer izboljšala svojo znamko na 800 metrov: "V polfinalu seveda pričakujem še hitrejše teke, prepričana sem, da bomo vse še bolj motivirane, pričakujem, da bo padlo kar nekaj osebnih rekordov, in upam, da bo med njimi tudi moj."

Štiri končne odločitve

Iz vsake skupine bosta v finale napredovali dve atletinji, nato pa še dve po času. Horvatova si je na lanskem svetovnem prvenstvu pritekla finale in s časom 1:59.83 zasedla sedmo mesto.

Na programu bodo štiri končne odločitve, atletinje bodo ob 19.35 za odličja tekmovale v troskoku, od 20.20 v metu kopja, ob 21.40 pa še v finalu na 200 metrov. Nato se bodo ob 21.50 na start na pol stadionskega kroga podali še atleti.